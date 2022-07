Ukraine-Krieg prägt Bayreuther Festival Junger Künstler

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt in diesem Jahr auch die Macherinnen und Macher des Festivals Junger Künstler, dem ehemaligen Bayreuther Jugendfestspieltreffen. Wie Intendantin Sissy Thammer am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Bayreuth erläuterte, müsse man sich intensiv mit dem Krieg auseinandersetzen. Das Festival biete die Möglichkeit, eine kulturelle Brücke zu schlagen.

Ukrainische Soldaten bekommen Sonderurlaub für die Kunst

Mehr als 70 Musikerinnen und Musiker aus der Ukraine werden an dem Young Artists Festival, wie es international genannt wird, teilnehmen. Darunter seien auch Wehrpflichtige und Soldaten, die auf Bitten Thammers eine Sondererlaubnis für die Teilnahme vom ukrainischen Innenministerium erhalten hätten. Auch die ukrainische Dirigentin Oksana Lyniv, die im vergangenen Jahr mit dem "Fliegenden Holländer" als erste Frau eine Wagner Oper im Bayreuther Festspielhaus dirigierte, wird ein Orchesterkonzert leiten.

Das 72. Festival Junger Künstler steht in diesem Jahr unter dem Motto "Reflexion, Transformation, Kreation". Kulturschaffende hätten in dieser Zeit eine besondere Verantwortung als Vorreiter und Ausbilder für die Jugend, so Intendantin Sissy Thammer. Krisen würden immer ein besonderes Kunstschaffen auslösen.

400 junge Musiker aus 20 Nationen spielen 80 Konzerte

Zum Festival Junger Künstler werden rund 400 junge Musikerinnen und Musiker aus mehr als 20 Nationen erwartet. Vom ersten bis zum 20. August gibt es 80 Konzerte und Aufführungen sowie Workshops für die Teilnehmenden. Darunter sind der traditionelle Bayreuther Abend in der Wilhelminenaue, Barockmusik in der Klosterkirche Speinshart, Shakespeares Sommernachtstraum in Himmelkron sowie ein Konzertprojekt, bei dem Musik in dreidimensionaler Form sichtbar gemacht werden soll.