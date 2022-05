Ukraine-Krieg: Noam Chomsky lobt Trumps "Diplomatie"

Auf Twitter zeigt man sich verwundert über den vermeintlichen Gesinnungswandel Chomskys: Nutzerinnen und Nutzern zweifeln wegen dessen hohen Alters und der mit dünner Stimme vorgetragenen Thesen an der Zurechnungsfähigkeit des 93-Jährigen. Dass sich ein linker Intellektueller für einen rechten Politiker wie Trump ausspreche, sei ein wahrhaft seltsamer Moment in der amerikanischen Politik.

Chomsky äußerte sich allerdings nicht zum ersten Mal derart zu Trump: Der sei zwar ein soziopathischer Größenwahnsinniger. Er kümmere sich um nichts, außer um sich selbst. "Und er ist gleichzeitig ein cleverer Politiker. Er weiß, wie man vorgehen muss. Darin ist er ein Genie", sagte er im vergangenen Januar in einem Interview mit jetzt.de, dem jungen Online-Portal der Süddeutschen Zeitung.

Debatte um Offenen Brief deutscher Intellektueller

In Deutschland gibt es derweil eine Debatte um einen Offenen Brief von Alice Schwarzer und andere Prominenten. Unter den Unterzeichnern sind der Schriftsteller Martin Walser, der Autor Alexander Kluge, der Rechtsphilosoph Reinhard Merkel, die Kabarettisten Gerhard Polt und Dieter Nuhr, die Schauspieler Lars Eidinger und Edgar Selge, sowie die Schriftstellerin Juli Zeh.

Sie hatten in dem am Freitag veröffentlichten Schreiben an Bundeskanzler Olaf Scholz appelliert, weder direkt noch indirekt schwere Waffen an die Ukraine zu liefern, um dem russischen Präsidenten Wladimir Putin kein Motiv für eine Ausweitung des Krieges auf die Nato-Staaten zu geben. Sie warnen vor der Gefahr eines Dritten Weltkrieges. Bis Montagmorgen wurde der Brief von rund 140 000 Menschen digital unterzeichnet.

Nach der Veröffentlichung des Briefes war rasch breite Kritik daran laut geworden. So sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann in einem Interview der "Stuttgarter Zeitung: "Wo sollen 'Kompromisse' sein, wenn Putin völkerrechtswidrig ein freies europäisches Land überfällt, Städte dem Erdboden gleichgemacht, Zivilisten ermordet werden und Vergewaltigung systematisch als Waffe gegen Frauen eingesetzt wird?"

