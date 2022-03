Ukraine-Krieg: Netflix stellt Dienste in Russland weitgehend ein

Seit Beginn der Ukraine-Invasion am 24. Februar haben zahlreiche internationale Unternehmen ihre Geschäfte in Russland gestoppt, darunter Chip-Hersteller wie Intel, der Wohnungsvermittler Airbnb und französische Luxusmarken wie Hermès und Chanel. Am Sonntag kündigte nun auch der US-Streaming-Anbieter Netflix an, den Betrieb in Russland einzustellen und sich aus dem Land zurückzuziehen.

"Angesichts der Umstände vor Ort haben wir beschlossen, unseren Dienst in Russland einzustellen", sagte ein Sprecher dem US-Magazin "Variety". Der Videostreaming-Riese hatte bereits Anfang der Woche seine Akquisitionen in Russland sowie die Produktion von Originalprogrammen eingestellt und angekündigt, er werde entgegen den Vorschriften keine russischen TV-Sender über die Plattform verfügbar machen.

Bedeutung von Netflix in Russland

Netflix ist zwar die weltweit führende Streaming-Plattform und hatte Ende 2021 insgesamt 221,8 Millionen Abonnenten. Laut dem "Wall Street Journal" verfügt Netflix allerdings in Russland über weniger als eine Million Abonnenten.

Ab Montag kann man sich dann in Russland nicht mehr neu bei Netflix anmelden, bisherige Kunden werden den Dienst noch schauen können, bis die nächste monatliche Zahlung fällig wird.

TikTok schränkt Nutzung in Russland ein

Nach Verschärfungen der russischen Zensur hat auch die Videoplattform TikTok ihr Angebot in Russland eingeschränkt. Die Nutzer dort könnten keine neuen Videos mehr hochladen und keine Livestreams mehr zeigen, teilte das Unternehmen am Sonntag mit.

Die Gesetzesänderungen, die der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag unterzeichnete, sehen empfindliche Strafen für die Weitergabe von aus Sicht der Regierung in Moskau falschen Informationen über die russischen Streitkräfte vor. Das können hohe Geldstrafen sein, bis hin zu 15 Jahren Haft.

TikTok teilte auf Twitter mit, angesichts dieser Entwicklung habe das Unternehmen keine andere Wahl, als neue Inhalte und das Livestreaming auszusetzen, während die Auswirkungen des Gesetzes geprüft würden. Das Unternehmen wolle weder seine russischen Beschäftigten noch Nutzer dem Risiko hoher Strafen aussetzen, sagte Unternehmenssprecherin Hilary McQuaide. Das bemerkenswerte daran: Tiktok kommt nicht aus den USA, sondern gehört zum chinesischen Konzern Bytedance.

Hollywood-Filme erscheinen nicht in Russland

Auch Hollywood-Studios wie Disney, Warner Bros. und Universal kündigten bereits an, Filme vorerst nicht in Russland zu starten. Russlands "grundlose Invasion" und die "tragische humanitäre Krise" begründeten diesen Schritt, teilte ein Sprecher der Walt Disney Company mit.

Unter anderem ist laut Mitteilung der Pixar-Film "Turning Red" davon betroffen, der noch im März erscheinen soll. Zukünftige Geschäftsentscheidungen würden von der Entwicklung der Lage abhängen, hieß es. Der Konzern werde mit Hilfsorganisationen zusammenarbeiten, um Flüchtlingen zu helfen.

Auch das Paramount-Studio teilte mit, Filmstarts "pausieren" zu lassen: Unter anderem handele es sich dabei um die Action-Komödie "The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt" mit Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe und Brad Pitt, der in einigen Wochen in die Kinos kommen soll, sowie um die Komödie "Sonic the Hedgehog 2".

Auch Sony und Warner Bros. hatten bereits ähnliche Maßnahmen angekündigt – unter anderem für den Science-Fiction-Film "Morbius" und den neuen "Batman"-Film mit Robert Pattinson. US-Medienberichten zufolge machen die Ticket-Verkäufe in Russland durchschnittlich etwa rund drei Prozent der internationalen Bilanz aus.

Mit Material der Nachrichtenagenturen