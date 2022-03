Ukraine-Krieg: Kein Kirchenfenster von Ex-Kanzler Schröder

Direkt vor der mittelalterlichen Backsteinkirche hatte in der vergangenen Woche eine große Demonstration gegen den Ukraine-Krieg stattgefunden. Niemand kann sich den aktuellen Geschehnissen in der Ukraine entziehen. Am Donnerstag fiel die Entscheidung des Kirchenvorstands: Die Hannoveraner Marktkirche wird das von Gerhard Schröder (SPD) gestiftete "Reformationsfenster" zunächst nicht einbauen. Angesichts der Haltung Schröders zum gegenwärtigen Krieg sehe sich der Kirchenvorstand nicht mehr in der Lage, die finanzielle Förderung für das Kunstwerk anzunehmen, teilte der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Martin Germeroth, mit. Das Fenster sollte eigentlich im Laufe des Jahres eingebaut werden.

Schröder sprach nicht über persönliche Konsequenzen

Der Pastor der Marktkirche, Marc Blessing begründete das so: Die mangelnde Distanzierung Schröders von der völkerrechtswidrigen und menschenrechtsverletzenden Kriegspolitik des russischen Präsidenten Wladimir Putin sei "unvereinbar mit dem friedensethischen Engagement der Marktkirche".

Der Ex-Kanzler steht seit langem wegen seiner Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Kritik. Schröder ist in mehreren verantwortlichen Funktionen für russische Energiekonzerne tätig. Konkret geht es seinen Posten beim russischen Energieunternehmen Nord Stream 1 und 2 sowie dem Ölkonzern Rosneft, dessen Aufsichtsrat er vorsitzt. Schröder hatte die Regierung in Moskau zwar aufgefordert, den Krieg in der Ukraine "schnellstmöglich" zu beenden. Über persönliche Konsequenzen sprach er aber nicht.

Kanzler Scholz fordert Ämterverzicht von Schröder

Die Stadt Hannover will ihm deshalb die Ehrenbürgerwürde entziehen. Auch die SPD hat bereits von ihm distanziert: Bundeskanzler Olaf Scholz forderte Schröder auf, seine Ämter niederzulegen. Kirchenvorstand Germeroth betonte: Es "schmerzt am meisten, dass der ehemalige Bundeskanzler sich nicht zu Grundsätzen deutscher Politik bekennt und danach handelt."

Kosten für das Kunstwerk: rund 150.000 Euro

Die Spendengelder sollten zurückgegeben werden, sagte Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes. Lüpertz und Schröder seien über die einhellige Entscheidung informiert worden; der Ex-Kanzler habe sie "zur Kenntnis genommen". Schröder hatte die Spenden von Privatfirmen vor fünf Jahren vermittelt, um das Kunstwerk in Auftrag geben zu können. Schröder hatte das Kunstwerk der Marktkirche anlässlich des Reformationsjubiläums 2017 als Ehrenbürger von Hannover zum Geschenk gemacht. Die Kosten für das Kunstwerk werden auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Müller-Brandes: Kirche bleibt auf Finanzierungslücke sitzen

Es soll nun zunächst weiter in der Glasmanufaktur Derix im hessischen Taunusstein lagern, wo es hergestellt wurde. Es befindet sich formal im Eigentum der Marktkirche, die es in Auftrag gegeben und die Rechnungen aus den Spenden bezahlt hatte. Die Kirche werde nun die Spenden rückabwickeln und bleibe dann auf einer Finanzierungslücke sitzen, erläuterte Müller-Brandes. Die im 14. Jahrhundert errichtete Marktkirche ist die größte und eine der ältesten Kirchen in Hannover und gilt als ein Wahrzeichen der Stadt.

Das 13 Meter hohe farbige Fenster des Künstlers Markus Lüpertz zeigt eine große weiße Figur, die den Reformator Martin Luther (1483-1546) darstellen soll, sowie andere Motive mit Bezug zur Reformation. Es hatte bereits einen jahrelangen Rechtsstreit um das Fenster gegeben. Der Erbe des Nachkriegsarchitekten der Marktkirche hatte mit einer Urheberrechtsklage versucht, den Einbau zu verhindern, weil er die schlichte Gestaltung des Innenraumes zerstört sah. Ende November wurde ein Vergleich in einer mündlichen Verhandlung am Oberlandesgericht Celle geschlossen.

