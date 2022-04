Ukraine-Hilfe: Neuer Pink-Floyd-Song nach fast 30 Jahren Pause

Erstmals seit fast 30 Jahren hat die Rockband Pink Floyd wieder einen Song aufgenommen: Mit dem Lied "Hey, Hey, Rise-Up" will die Band ein Zeichen der Solidarität an die Ukraine senden, wie die Band auf ihrem Twitter-Kanal mitteilte. An diesem Freitag ist nur das Lied erschienen, in dem auch Gesang des ukrainischen Sängers Andrij Chlywnjuk eingeflossen ist. Seine Zeilen stammen aus einem Instagram-Video von Ende Februar, in dem Chlywnjuk auf einem Platz in Kiew ein ukrainisches Protestlied singt.

"Hey, Hey, Rise-Up" werde genutzt, um Geld für humanitäre Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zu sammeln, erklärte die Band. "Wie so viele andere" hätten auch die Musiker von Pink Floyd "Wut und Frust" über die russische Invasion in die Ukraine verspürt, hieß es in der Twitter-Botschaft. Dass "eine der größten Mächte der Welt" in ein "unabhängiges, friedliches und demokratisches Land" einmarschiert sei und dort "Menschen ermorde", sei ein "abscheulicher Akt".