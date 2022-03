Ukraine: Hat Europas Filmakademie "Kopf in den Sand gesteckt"?

Er ist bekannt für tieftraurige Dokumentationen und Spielfilme über den Zustand Russlands: Sergei Loznitsa drehte 2018 im Donbass und verfilmte im Auftrag von ARTE und ZDF den Roman "Im Nebel" über einen Eisenbahnarbeiter, der im Zweiten Weltkrieg fälschlich beschuldigt wird, mit den deutschen Besatzern zu paktieren. Jetzt hat Loznitsa ein Zeichen gesetzt und ist aus der Europäischen Filmakademie (EFA) ausgetreten. Grund dafür: Die seiner Meinung nach "beschämende" Art und Weise, wie die in Berlin ansässige Interessenvertretung der Filmemacher auf Putins Verhalten reagiert hat.

Loznitsa: "EFA steckte Kopf in den Sand"

Der holländische Vorstandschef Matthijs Wouter Knol hatte lediglich darauf hingewiesen, dass die "aktuellen Ereignisse und sich täglich zuspitzende Spannung Auswirkungen auf das Leben und die Gesundheit, die Moral und kreative Arbeit von Filmemachern" hätten. Die EFA sei in Verbindung mit ihren 61 ukrainischen Mitgliedern und werde sie nach Möglichkeit unterstützen. Allgemein wurde auf die Werte des europäischen Kinos verwiesen. Mit keinem Wort war Putin kritisiert worden.

Dazu schimpfte Loznitsa in einem Offenen Brief, die Akademie solle lieber mit ihrem eigenen "Gewissen in Verbindung bleiben". Bis zum 28. Februar habe es der Verband nicht geschafft, sich konkreter zum Vorgehen der russischen Armee zu äußern. Offenbar sei die EFA 1989 gegründet worden, um ihren "Kopf in den Sand zu stecken und die Katastrophe zu ignorieren, die in sich in Europa abspiele". Das ursprüngliche Statement sei "verschwurbelt" und die Akademie "blind".

"Demokratische Abläufe" verzögerten Reaktion

Inzwischen gibt sich die EFA sehr entschlossen, was ihre Meinung zum Angriff auf die Ukraine betrifft: Sie verurteile den Krieg ohne wenn und aber und schließe sich dem Boykott aller russischen Filme an, wie es die ukrainische Filmakademie gefordert habe: "Putins Machenschaften sind grausam und absolut inakzeptabel, und wir verurteilen sie aufs Schärfste." Die Akademie sei sich völlig darüber im Klaren, dass einige ihrer Mitglieder mit der Waffe in der Hand gegen die "Aggressoren" kämpften.

Zur Begründung dafür, dass diese "starken" Worte vergleichsweise spät veröffentlicht wurden, heißt es, die "demokratischen Abläufe" in der Organisation seien zu beachten gewesen. Hinter den Kulissen habe die EFA "im Stillen" Geld gesammelt und "unterstützende Strukturen" aufgebaut.