Endlich Ruhe: Ukraine-Geflüchtete im Kloster St. Ottilien

Weiße Sneakers, graue Fingernägel, schwarze Kleidung – Anastasia Ivanova und Yuriana Svystun legen großen Wert auf ihr Aussehen, so wie viele andere junge Frauen ihres Alters auch. Der Unterschied: Diese jungen Frauen arbeiten nicht im Büro, sondern sind auf der Flucht.

"Wenn ich meine Schuhe putze, mich um meine Nägel und mein Aussehen kümmere, dann bringt mir das Ruhe und Stabilität", sagt Anastasia Inovona. "Das ist sehr wichtig für uns, wir müssen jetzt stark sein." Am 3. März haben sie die Ukraine mit dem Auto verlassen.

Elf Tage Flucht

Die 25-Jährige ist gemeinsam mit ihrer Freundin geflohen. Noch vor fünf Wochen haben sie zusammen in Lwiw in der Westukraine in einem Fotostudio gearbeitet. Die große, dunkelhaarige Anastasia als Model, die blonde, blauäugige Yuriana als Model und Fotografin.

Sie wollten bleiben, aber auf Wunsch ihrer Eltern haben sie das Kriegsgebiet verlassen. Nach elf Tagen Flucht fanden sie nun Schutz im Kloster St. Ottilien. "Hier ist ein ruhiger Ort, hier fühle ich mich sicher", sagt Yurianna Svystun. "Heute Nacht habe ich endlich einmal wieder gut geschlafen. Seit heute glaube ich, dass der Krieg bald vorbei ist. Ich glaube fest daran."

"Früher, vor dem Krieg, war ich nicht so selbstbewusst. Aber jetzt weiß ich: Wenn ich Schwäche zeige, dann schwächt das auch meine Freunde. Jetzt fühle ich mich stark, weil ich meine Freunde unterstützen will." Yurianna Svystun

Die beiden Frauen haben je ein Zimmer im "Ottilienheim", auf dem Gelände des Klosterdorfes St. Ottilien im Landkreis Landsberg. Hinter dem Haus blühen Christrosen und Krokusse, hier meditieren die beiden jetzt jeden Vormittag. Sie sind getauft und gehören der ukrainisch-katholischen Kirche an. Täglich besuchen sie das Chorgebet der Benediktiner-Mönche in der Klosterkirche.

Im Ottilienheim ist Platz für 50 Geflüchtete

Für Erzabt Wolfang Öxler ist es ein Gebot der Stunde, ein Zeichen tätiger Nächstenliebe, Geflüchteten aus der Ukraine Schutz zu bieten. "Wir haben vor vielen Jahren schon afrikanische Flüchtlinge hier aufgenommen. Da, wo die Flüchtlinge aus der Ukraine leben, hatten wir 1945 jüdische Menschen aufgenommen. In diesem Haus sind 350 jüdische Kinder geboren."

Wer einmal fliehen musste, der bleibt sein Leben lang traumatisiert, wissen die Benediktiner. Als junge afrikanische Flüchtlinge 2016 hier ankamen, hat sich sofort ein Helferkreis gebildet, Deutschunterricht wurde angeboten, Jobs wurden gesucht. Bis heute werden sie unterstützt.

Im Ottilienheim ist Platz für 50 Geflüchtete, die Verteilung läuft über das Landratsamt, bislang sind fünf Frauen und zwei Kinder angekommen. Unter ihnen auch Nataliia Solohub mit ihrem Sohn Maxyim. Der Achtjährige hat das Down-Syndrom. Für sie war die Flucht besonders schwer.

Flucht traumatisiert

"Auf der Flucht waren wir in zwei verschiedenen Sammellagern, das war sehr anstrengend", sagt Nataliia Solohub. "Maxjim wollte nicht mehr laufen, nicht mehr essen. Aber hier im Kloster St. Ottilien können wir uns erholen."

Wie lange Anastasia, Yurianna und Nataliia und ihr Sohn in St. Ottilien bleiben werden, ist noch unklar. Das Landratsamt plant ihren Umzug in Wohnungen. So lange können sie noch Kraft tanken. Für sie steht fest: Sobald es möglich ist, wollen sie wieder nach Hause zu ihren Familien und Freunden.