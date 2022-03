Ukraine: Darum leitet Putins "Kulturberater" Gesprächsdelegation

Merkwürdige Personalauswahl: Ausgerechnet der frühere Kulturminister Russlands und "Staatsrat 1. Klasse", Wladimir Medinski (51), steht an der Spitze der Moskauer Delegation, die mit der Ukraine über das weitere Vorgehen beider Seiten im andauernden Krieg verhandelt. Putin-Sprecher Dmitri Peskow bestätigte das auf Nachfrage internationaler Medien: "Jawohl, er bleibt Hauptunterhändler."

Diese Personalie erscheint auf dem ersten Blick merkwürdig, kümmert sich der skandalumwitterte Medinski doch mehr um Ideologie und Geschichte als um militärische Fragen, doch offenkundig ist er nach Ansicht des Kreml momentan genau der Richtige, um für Russland zu sprechen.

Vielleicht liegt das daran, dass Medinski gerade den ersten von vier Bänden über angebliche "Mythen der Ukraine" veröffentlicht hat. Das Werk sei das Ergebnis "langjähriger Arbeit", so der Politiker bei einer Pressekonferenz am 27. Februar. Er habe die Geschichte der Region seit der Zeit der Skythen beleuchtet. Die spanische Ausgabe soll in Venezuela herauskommen, auch für den chinesischen Markt gibt es bereits eine Fassung. Angekündigt sind weitere Titel über ukrainische Demokratie, über "Diebstahl und Verrat" und darüber, "Wie der Westen eine Nation spaltete".

Der gebürtige Ukrainer, dessen Vater Oberst der Roten Armee im Ruhestand ist und an den Aufräum-Arbeiten am Atomkraftwerk Tschernobyl beteiligt war, studierte Journalismus und wechselte später nach Prag, um Tschechisch zu lernen. Anfang der neunziger Jahre arbeitete er an der Botschaft der damaligen UdSSR in Washington. In den Wirren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war er als PR-Berater für teils dubiose Finanzunternehmen tätig. Er wechselte in die Politik und trommelte für die neu gegründete Partei Putins, "Einiges Russland".

Er bekämpft "Mythen über Russland"

Sein Aufstieg verlief rasant: Als Parlamentsabgeordneter wurde er Mitglied der 2010 vom damaligen Präsidenten Dmitri Medwedew einberufenen "Kommission zur "Bekämpfung von Geschichtsfälschung" und verfasste die Propaganda-Reihe "Mythen über Russland". Dort rechnete er mit angeblichen Vorurteilen ab wie der russischen "Trunkenheit, Faulheit und Grausamkeit", schrieb über "Russische Demokratie und Schmutz", über "Diebstahl" und den Zweiten Weltkrieg.

Zwischendurch war er in einen Rechtsstreit mit dem Oligarchen Alexander Lebedev verwickelt, der ihm vorgeworfen hatte, Lobbyist für Glücksspielgeschäfte gewesen zu sein. Lebedev musste 30.000 Rubel wegen "Rufschädigung" bezahlen.

Ärger mit der Doktorarbeit

2012 ernannte Putin den erfahrenen PR-Mann, Schriftsteller und Kolumnisten der Boulevardzeitung "Komsomolskaja Prawda" zum Kulturminister. Der vielseitig interessierte Werbe-Experte Medinski setzte sich für die Pflege der russischen Sprache im Ausland ein und sorgte dafür, dass seine Sicht auf den Zweiten Weltkrieg Grundlage einer TV-Doku-Reihe wurde. Außerdem förderte er eine Senderreihe über "Russlands schönste und bedeutendste Orte".

Dazu passend wollte er Straßen umbenennen, die nach Dissidenten des Zarenreichs benannt waren und ausländische Filme quotieren. Medinski zeigte ein Faible für legendenhafte Ereignisse und war an historischen Fakten weniger interessiert, vor allem nicht an solchen, die Russlands Geschichte in ein eher trübes Licht tauchten.

Unrühmlich in die Schlagzeilen kam der damalige Kulturminister, als aufflog, dass enge Vertraute einen schwunghaften Handel mit Kulturgütern betrieben hatten. Und zu allem Überfluss hatte Medinski auch Ärger mit Plagiaten und unbelegten Stellen in seiner Doktorarbeit. Es wurde gefordert, ihm den Titel zu entziehen, doch das Wissenschaftsministerium entschied dagegen.

Im Kreml hat ihm das alles offenkundig kaum geschadet. Er erfreut sich augenscheinlich des besonderen Vertrauens des russischen Präsidenten.