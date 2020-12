Diese drei Musiker verbinden Tango und arabischen Wüstensound

Vom Rock zur Weltmusik

"Mit Luis Borda verbindet mich nicht nur die Liebe zu Saiteninstrumenten, wir spielten auch beide in unserer Jugend in höllisch lauten Rockbands!“ schreibt der mit der Weltmusik-Band Embryo bekannt gewordene Oud-Virtuose Roman Bunka im Booklet des neuen Orientacion-Albums. Ein fernes Echo davon hören wir in den Stücken, in denen Luis Borda die akustische Gitarre mit einer E-Gitarre tauscht. Rock bleibt dabei allerdings außen vor – Borda gibt stattdessen den luftig-leicht swingenden Jazzgitarristen.

Auch sonst gibt es trotz harmonisch komplexer und dramaturgisch ausgefeilter Kompositionen viel Raum für Improvisation. Insgesamt liegt über dem ganzen Album eine Atmosphäre der Verspieltheit und Leichtigkeit. Zum Beispiel hat Roman Bunka für seinen argentinischen Kollegen einen "Tango für Maria" komponiert und Luis Borda hat sich mit dem arabisch angehauchten "El Oriental" bedankt.