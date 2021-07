Uffizien prüfen Klage gegen Pornhub: Streit um nackte Grazien

Es geht um Botticellis "Geburt der Venus", um Jacopo Ligozzis "Fortuna" und Caravaggios "Bacchus" - sämtlich Gemälde von nackten oder halbnackten Göttern und Helden: Nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur "Adnkronos" hat die Rechtsabteilung der Uffizien in Florenz bereits eine "Warnung" an den luxemburgischen Porno-Konzern Mindgeek geschickt. Grund dafür: Auf dem Hardcore-Portal Pornhub, das zu Mindgeek gehört, werden Abbildungen von Meisterwerken der Kunstgeschichte unter dem Titel "Classic Nudes" und ein dazu passender Audio-Guide von "Markenbotschafterin" Asa Akira angeboten. Doch wer klassische Gemälde für kommerzielle Zwecke nutzt, muss nach Auffassung von Experten wie Vittorio Sgarbi nach dem italienischen Kulturerbegesetz dafür die Genehmigung der Eigentümer einholen, in der Regel also von den Museen, in denen die Werke ausgestellt sind. Außerdem wird ein Nutzungsentgelt fällig.

Uffizien selbst setzen auf Erotik

Es sei an der Zeit, die "langweiligen Audio-Guides" hinter sich zu lassen, so die japanisch-amerikanische Porno-Darstellerin Akira: "Wenn Leute in den Louvre oder ins Metropolitan Museum gehen, können Sie einfach die 'Classic Nudes' öffnen und ich werde ihre Führerin sein." Auf diese Weise sei "jeder Pinselstrich dieser erotischen Meisterwerke" zu genießen.

Den Uffizien selbst ist die mitunter aggressive Vermarktung ihrer Kunstwerke nicht fremd: So sorgte im vergangenen Jahr ein Instagram-Post der berühmten Kunstsammlung für Debatten. Dort war die Mode-Influencerin Chiara Ferragni (34) in einem bauchfreien Top vor der "Geburt der Venus" zu sehen, ergänzt um den Hinweis, die Frau sei "eine Art zeitgenössische Gottheit der Social-Ära". Die Folge waren zahlreiche Kommentare, auch jede Menge sexistische, was Eike Schmidt öffentlich bedauerte. Generell bekennt er sich jedoch zu einer vergleichsweise offensiven PR-Strategie und sagte, die Werke gehörten nicht nur einer "selbst ernannten kulturellen Elite", sondern "vor allem jungen Generationen". Die Instagram-Werbung bescherte dem Haus damals angeblich einen Besucherzuwachs um 24 Prozent und viel junges Publikum.