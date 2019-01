Uffizien in Florenz verlangen Rückgabe von Nazi-Raubkunst

Es geht um das Bild "Blumenvase" von Jan van Huysum – bis 1940 hing es in der Sala die Putti im Palazzo Pitti, der zu den weltberühmten Uffizien in Florenz gehört. 1944 wurde es von Wehrmachtstruppen gestohlen. Jetzt hat der deutsche Direktor Eike Schmidt dort eine schwarz-weiß-Kopie aufhängen lassen, auf der in roten Buchstaben "Rubato" – eben "Gestohlen" steht.

"Vermittler" verlangten hohe Ablösesummen für Gemälde

Heute gehört das Bild zu einer Privatsammlung einer deutschen Familie. Auf der Hompage der Uffizien heißt es: Trotz zahlreicher Aufforderungen von Seiten des italienischen Staates sei das Meisterwerk noch nicht zurückgekehrt. Seit 1991 weiß man, wo das Bild ist; seitdem hat es mehrere Versuche gegeben über Vermittler, ein Lösegeld zu erzielen. Was von Seiten der Uffizien als Absurdität bezeichnet wird. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft Florenz in dem Fall.

Deutschland soll Verjährungsfristen für Beutekunst abschaffen

Die Wunden des Zweiten Weltkrieges seien immer noch nicht verheilt, sagt Eike Schmidt, der seit 2015 die Uffizien leitet. Deutschland, so seine Forderung, sollte die Verjährungsfristen für Beutekunst abschaffen und dafür sorgen, dass gestohlene Kunstwerke zu ihren legitimen Besitzern zurückkehren können. Es gebe da auch eine moralische Pflicht.