"Überzogen und haltlos": Königliche Familie geht auf die BBC los

Es ist ein höchst ungewöhnlicher Vorgang, der innerhalb und außerhalb der BBC noch für Diskussionen sorgen dürfte. Nach Angaben der gut informierten "Daily Mail" ließen die Queen, Prinz Charles und Prinz William dem britischen Sender eine gemeinsame Stellungnahme zukommen, in der es wörtlich heißt: "Eine freie, verantwortungsvolle und transparente Presse ist von größter Bedeutung für eine gesunde Demokratie. Allerdings werden übertriebene und haltlose Behauptungen aus ungenannten Quellen zu oft als Tatsachen verkauft und es ist enttäuschend, wenn jemand, einschließlich der BBC, ihnen Glauben schenkt."

Sollte Meghan "in die Schranken" gewiesen werden?

Anlass für diese bemerkenswerte öffentliche Äußerung: Eine zweiteilige Doku unter dem Titel "The Princes and the Press", in der sich BBC-Medienredakteur Amol Rajan mit der Pressearbeit bei Hofe beschäftigt und Hinweisen nachgeht, wonach Harry und William insgeheim mit abfälligen Bemerkungen über den jeweils anderen systematisch gegeneinander gearbeitet hätten. Die einzelnen Mitglieder der Windsors hätten in einem regelrechten Wettbewerb um die öffentliche Gunst gestanden. Am Ende des ersten Teils der Doku war das kritische Statement der königlichen Familie eingeblendet.

Einer der befragten Journalisten, Omid Scobie, der eine umstrittene Biografie über Harry und Meghan verfasste ("Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family") und von dem Ehepaar mit Infos aus erster Hand versorgt wurde, sagte ohne Quellenangabe, es seien "negative Geschichten" über Meghan gestreut worden: "Es gab Leute, die der Meinung waren, man müsse sie in ihre Schranken weisen." Das sei eine Art "Bestrafung" gewesen.

Zeitung: Einen "Paukenschlag" gab es nicht

Scobie verwies auf "Gerüchte", dass die abträglichsten und schlimmsten Berichte über Meghan aus "anderen königlichen Haushalten" gekommen seien: "Aufgrund meiner eigenen Recherchen und Befragungen ist das ganz genau zutreffend." In der "Sun" wird ein Sprecher von William allerdings mit den Worten zitiert, der Prinz habe frühzeitig angeordnet, niemals zu anderen Familienmitgliedern Stellung zu nehmen und auch keine entsprechenden Informationen zu streuen. William habe das angespannte Verhältnis seiner Mutter Diana und seines Vaters Charles in schlimmer Erinnerung und wolle daraus Konsequenzen für die Öffentlichkeitsarbeit ziehen.

Der konservative "Daily Telegraph" kam nach der Ausstrahlung der BBC-Doku zum Ergebnis, einen "Paukenschlag" habe es zwar nicht gegeben, gleichwohl sei es beachtlich, dass sich der Sender, der gerade unbedingt "Freunde" brauche, mit einer derart umstrittenen Doku über die königliche Pressearbeit angreifbar mache. Autor Amol Rajan sei jedenfalls dermaßen "entspannt" gewesen, dass er fast "im Liegen" moderiert habe. Und seine eigenen "republikanischen Überzeugungen" habe er völlig beiseite gelassen und damit das Gelübde der BBC zur Objektivität eingehalten.

"Ich habe Harry um seine Jugendjahre beraubt"

Im zweiten Teil der Doku, der am Montag der kommenden Woche zu sehen ist, soll es speziell um die Konkurrenz zwischen Harry und William gehen. Laut BBC sind es vor allem die unfassbaren Geständnisse von Privatdetektiv Gavin Burrows, die den ersten Teil der Doku prägten. Der um die Jahrtausendwende für die Boulevardpresse tätige Ermittler berichtete, wie skrupellos die britische Presse jahrelang vor allem Prinz Harry ausforschte und weder vor dem illegalen Abhören zurückschreckte, noch vor der Schnüffelei in den Krankenakten und Zeugnissen seiner zeitweiligen Freundin Chelsea Davy. Ihm sei von Redakteuren gesagt worden, so Burrows, dass jede Schlagzeile über Harry die Auflage erhöhe, der Prinz sei diesbezüglich "die neue Diana".

Burrows entschuldigte sich für sein Verhalten und gestand, "gierig" gewesen zu sein. Die Arbeit sei für ihn wie Kokain gewesen. Die Medien allerdings seien damals "rücksichtslos" gewesen und hätten "absolut keinerlei Moral" gekannt: "Ich war letztlich Teil einer Gruppe von Menschen, die Harry um seine normalen Jugendjahre beraubt haben."