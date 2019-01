Überraschende Abräumer bei den Golden Globes

25 Golden Globes wurden insgesamt verteilt - eine Hälfte für Kino- die andere Hälfte für Fernsehproduktionen. Hier konnte die Netflix- Serie “The Kominsky Method” mit Michael Douglas gleich zwei Globes gewinnen, unter anderem als Beste Serie und Douglas als Bester Darsteller. Er widmete seinen Preis seinem Vater, Kirk Douglas, inzwischen 102 Jahre alt.

Miniserie "The Assassination of Gianni Versace”

Auch der Favorit “The Assassination of Gianni Versace” wurde mit zwei Golden Globes geehrt. In der Miniserie geht es um den Mord an dem homosexuellen Modeschöpfer Gianni Versace - Produzent Brad Simpson nutze die Bühne für eine Mahnung: “Diese Kräfte, die Angst und Hass verbreiten, sind noch immer unter uns. Sie sagen uns, dass wir Angst haben sollen vor Menschen, die anders sind, dass wir Mauern bauen sollen. Als Künstler müssen wir zurückschlagen, diejenigen repräsentieren, die sonst untergehen, als Menschen müssen wir auf der Straße und an der Wahlurne Widerstand leisten und in unserem täglichen Leben Liebe und Mitgefühl praktizieren.”

Die deutschen Hoffnungen auf einen Golden Globe wurden leider enttäuscht. Weder Daniel Brühl gewann für seine Hauptrolle in der Serie "The Alienist", noch der deutsche Beitrag “Werk ohne Autor” in der Kategorie Bester Fremdsprachiger Film. Hier setzte sich die mexikanische Produktion “Roma” durch. Und der schwarz-weiß-Streifen gewann eine weitere wichtige Kategorie: Alfonso Cuaron wurde in der Sparte Beste Regie geehrt. In dem Film geht es um das Leben von Haushälterinnen im Mexiko der 70er Jahre. “Roma” geht nun mit Rückenwind in die Oscar-Phase - ab heute stimmen die Mitglieder der Academy über die Nominierungen für den begehrtesten Filmpreis ab. Und vielleicht sind die Golden Globes in diesem Fall tatsächlich ein Barometer für die Oscars.