"Überblendung" geplant: Wirbel um Bibeltext am Berliner Schloss

Die Bild-Zeitung wittert bereits "Scheinheiligkeit" und kommentierte, der Islam werde "gefördert", das Christentum jedoch "gleichzeitig zurückgedrängt", was "nicht fair" sei. Grund für die Aufregung: Die Bundesregierung plant nach eigener Aussage, das umstrittene Bibel-Zitat an der Kuppel des rekonstruierten Berliner Stadtschlosses optisch zu verfremden: "Als Teil der programmatischen Bemühungen zur Auseinandersetzung mit der Symbolik von Kuppel, Kreuz und Inschrift arbeitet die Stiftung Humboldt Forum (SHF) außerdem an der Umsetzung eines Kunstprojektes zur temporären Überblendung der rekonstruierten Inschrift mit alternativen, kommentierenden und reflektierenden Texten. Dafür wird derzeit die technische Realisierbarkeit geprüft", heißt es in der vorab veröffentlichten Antwort der Regierung auf eine Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion (Drucksache 20/3924).

"Wir reißen das Gebäude nicht wieder ab"

Die Bundesregierung sei sich der Problematik bewusst, die von einer "politisch und religiös interpretierbaren Wiederherstellung der monarchischen und christlichen Symbolik am Gebäude einer Institution wie des Humboldt Forums" ausgehe. Es sei zu begrüßen, wenn der Bibeltext "durch geeignete Formate und Maßnahmen" in einen größeren Zusammenhang gestellt werde. Derzeit werde darüber beraten, was auf einer Tafel zu lesen sein soll, die über die Kuppel und ihre Botschaft informieren soll.

Die Bundestagsfraktion von CDU und CSU wollte unter anderem wissen, ob die die Bundesregierung die Auffassung teile, dass das "Kreuz auf der Kuppel zur historischen Rekonstruktion des Gebäudes" gehöre.

Nach Auffassung von Bundeskulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) werde die Inschrift "als Anspruch einer Dominanzkultur wahrgenommen". Der Verweis auf die historische Entstehung reiche nicht aus: "Wenn das ein Ort ist, an dem sich unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Religionen treffen sollen, dann müssen wir das, was historisch so war, kontextualisieren. Wir reißen das Gebäude nicht wieder ab."

"Es geht auf Weihnachten zu"

Auf Twitter wird Claudia Roth wegen dieser schon ein paar Wochen zurückliegenden Äußerungen von Kritikern teils wüst beschimpft. Eine Kommentatorin schlug vor, ein berühmtes Zitat von Immanuel Kant an der Kuppel anzubringen: "Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit." Andere sehen einen "Bildungs- und Glaubensnotstand" heraufziehen. "Es geht auf Weihnachten zu, was sollte man sonst tun, als die Plätzchen von letztem Jahr aufzubacken", twitterte ein weiterer Diskutant: "Offensichtlich versteht den Spruch kein Schwein - der kann also weg." Anders sieht es ein Kritiker, der schrieb: "In islamischen Ländern überschreibt man ja auch keine Textstellen vom Koran."

"Spruchband irritiert uns"

Umstritten ist der Spruch am Berliner Schloss aus mehreren Gründen: Es handelt sich nicht etwa um ein konkretes Bibel-Zitat, sondern um eine willkürliche Kombination von zwei Fundstellen, aus der Apostelgeschichte (4,12) und aus dem Brief des Paulus an die Philipper (2,10). Zusammengestellt hatte den Text der preußische König Friedrich Wilhelm IV., der als "Romantiker auf dem Thron" galt und überzeugt war, durch die Gnade Gottes Herrscher geworden zu sein. Der konservative Monarch sorgte nach der gescheiterten bürgerlichen Revolution von 1848/49 auch dafür, dass ein Kreuz auf der Kuppel angebracht wurde.

Bereits im vergangenen Dezember hatte der Präsident des Humboldt Forums, das im Stadtschloss residiert, in Aussicht gestellt, dass demnächst nachts eine "Laufschrift mit Zitaten aus dem Grundgesetz und der Menschenrechtserklärung" die goldenen Lettern überstrahlen soll. Dazu sollte ein Netz aus LEDs über die Schrift gehängt werden. Die Idee dazu hatten der Designer Sven Lochmann und der Jurist Konrad Miller ("Initiative Leuchtturm"). "Wir empfinden Berlin als tolerant und weltoffen. Das Spruchband am Fuß der neuen Kuppel des Berliner Schlosses irritiert uns", heißt es auf der Website.

Sponsoren fürchten "kulturellen Bruch"

Passanten sollten zum "Nachdenken" eingeladen werden, die der Bibel entliehenen Texte in einen "positiven aktuellen Kontext" gerückt werden: "Da das Spruchband nun aber schonmal da ist, wollen wird dem eine dauerhafte, positive und zeitgemäße Aussage entgegensetzen, und zwar möglichst kurzfristig. Eine Aussage als Kontrapunkt bzw. Klarstellung, die zum heutigen Deutschland, zu Berlin und unserer Gesellschaft, sowie zur Geschichte des Ortes passt."

Wilhelm von Boddien, der mit seinem Förderverein Berliner Schloss über 100 Millionen Euro an Spendengeldern gesammelt hatte, reagierte in der "Süddeutschen Zeitung" bereits im vergangenen Jahr empört auf das ins Auge gefasste "Kunstprojekt". Er fürchtete einen "kulturellen Bruch, wie wir ihn in unserer Geschichte noch nie hatten - die Herrschaft der Säkularisierung über unsere 2000 Jahre alten Wurzeln im Christentum".