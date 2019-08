Überall was los: "Everything that Happened" bei Ruhrtriennale

Typisch deutsch, diese Ruhrtriennale. Deutscher sogar als das Bayreuther Wagner-Festival, die Karl May-Spiele in Bad Segeberg und das Ritterturnier in Kaltenberg, denn an der Ruhr geht es immer um das Grundsätzliche. Hier gibt´s keine Liebeskomödien und Ehedramen, keine Operetten und Trauerspiele, ja überhaupt keine Stücke, sondern "Kreationen", philosophische Abende mit Tanz und Musik, mit Schauspiel und bildender Kunst, meist schwer "verkopft", selten unterhaltsam, gelegentlich spannend, nie witzig.

Europa auf 140 Seiten

So gesehen passte die neueste Arbeit des Komponisten Heiner Goebbels perfekt zur Ruhrtriennale. Schon der Titel ist nicht gerade bescheiden: "Everything That Happened And Would Happen", also alles, was passierte und passieren könnte. Goebbels knöpfte sich nichts Geringeres als das gesamte 20. Jahrhundert vor, frei nach dem Erfolgsbuch "Europeana" des tschechischen Autors Patrik Ouředník aus dem Jahr 2001. Der schaffte es, auf 140 Seiten alles zusammenzufassen, was Europa im letzten Jahrhundert ausmachte - satirisch natürlich.