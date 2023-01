Über einen, der nie Gangster sein wollte: Die Serie "Asbest"

Toxische Familienstrukturen

Mit dem Titel "Asbest" wird nicht nur auf den Giftstoff hingewiesen, der lange in der Bauindustrie eingesetzt wurde. Er steht auch metaphorisch für die toxischen Strukturen in diesen Kreisen. Einmal wird direkt Bezug auf den Titel genommen, wenn Schauspieler Kida Khodr Ramadan als Kopf eines eigenen Familienclans und Co-Insasse Momos seinem Rivalen droht: "Weißt du, in dem Gefängnis, in den Wänden, da ist nur Gift. Asbest. Aber ich bin giftig, giftiger als Asbest. Deswegen warne ich dich zum letzten Mal." Ramadan spielt in der Serie den von allen nur genannten "Kurden" in einer Nebenrolle. Sein Hauptjob war es dieses Mal mit Asbest sein Serien-Debüt als Regisseur hinzulegen. Das erklärt auch, warum einem vieles in Asbest bekannt vorkommt.