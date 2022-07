Über den besonderen Bildaktivismus der Klimabewegung

In Frankreich nennt man Tortenwerfer wie den jungen Mann, der sich am 29. Mai als alte gehbehinderte Frau verkleidet hatte, "entarteur" oder "entartiste", was schon eine gewisse künstlerische Ambition vermuten lässt. Doch nicht um die Kunst ging es dem Klimaaktivisten. Als die Museumswärter ihn abführten, rief er in die Menge derer, die ihn und seine Bild-Attacke mit ihren Smartphones gefilmt hatten: "Denkt an den Planeten. Es gibt Leute, die die Erde zerstören. Alle Künstler denken an die Erde, deshalb habe ich es getan."

Sich an Gemälde statt an Straßen kleben

Kritiker solcher Aktionen sprechen von Vandalismus, doch der Schaden hält sich in allen drei bisher bekannten Fällen sehr in Grenzen. Vincent van Goghs Gemälde "Pfirsichbäume in Blüte" (1889) in der Londoner Courtauld Gallery überstand das Ankleben der beiden Aktivisten der Gruppe "Just Stop Oil" an dessen Rahmen unbeschadet, soweit bekannt. "Wir wollen das hier nicht tun", sagte der 21-jährige Louis McKechnie in einem am Donnerstag von der Aktivistengruppe Just Stop Oil verbreiteten Video, das ihn zusammen mit Emily Brocklebank (24) mit den Händen am Rahmen zeigt. "Wir kleben hier an diesem Gemälde – diesem wunderschönen Gemälde – weil wir Angst um unsere Zukunft haben."