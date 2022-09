Über den Aufstieg und Fall des fränkisch-bayerischen "R"

Sollte es eine Besonderheit im menschlichen Sprechen geben, dann ist es das "R". Ein phonetisches Ausnahmetalent, der einzige Laut, der sich an zwei Orten gleichwertig artikulieren lässt. Einmal vorne auf der Zunge und einmal hinten im Rachen. Außerhalb Bayerns pflegt inzwischen ein Großteil der Deutschen letzteres. Das vordere "R" dagegen verschwindet zusehends. Auch, weil viele es ablegen.

Negativ bewertet wegen Zungenspitzen-R

"Die Menschen, die zu mir kommen, weil sie ein anderes "R" lernen wollen, die haben natürlich mit ihrem Zungenspitzen-R erstmal die Erfahrung gemacht, dass sie negativ bewertet wurden", sagt Angela Rösch, Sprachtherapeutin und Sprechtrainerin. Nicht immer ist der Tausch des vorderen "R" gegen das Rachen-R ganz freiwillig: "Der Standardsatz lautet: Ich muss an meinem "R" arbeiten, hat mein Chef gesagt. Oder derjenige, der die Sprache abnimmt. Also, es scheint da eine Hierarchie zu geben, die sagt, das und das musst du lernen, damit du einer von uns wirst."

Gerolltes "R" in den 70ern angesagt

Dem vorderen "R" haftet ein Stigma der Provinzialität und Rückständigkeit an. Nur warum? Hört man alte Mitschnitte von Theateraufnahmen, dann begegnet einem das vorne gerollte "R" ständig. Noch bis in die Siebziger gilt das vorne gerollte "R" als "das R der Bühne" und damit als der Goldstandard des Sprechens. Umso überraschender also sind die negativen Konnotationen, die manche heute dem Zungen-R entgegenbringen.

Einfluss des Französischen

Um das zu verstehen, ist interessant sich anzusehen, wie sich überhaupt das Rachen-R im deutschen Sprachraum durchsetzen konnte. Die Spur führt dabei zu einer Fremdsprache, sagt Ausspracheforscher Stefan Kleiner: "Die Haupttheorie, wie es zu dieser großen Verbreitung des hinteren "R" im Deutschen hat kommen können, besagt, dass hier das Französische einflussgebend gewesen sein soll."

Zwar sprechen die Franzosen Jahrhundertelang - wie übrigens nach wie vor der Großteil aller Sprechenden weltweit - ihr "R" vorne. Doch setzt Ende des 17. Jahrhunderts eine gewaltige phonetische Migrationsbewegung ein, die bald ganz Mitteleuropa erfassen sollte: Das "R" wandert von der Zunge aufs Zäpfchen.

Ausgangspunkt soll kein geringerer gewesen sein als Sonnenkönig Ludwig XIV. Der habe nämlich, so die Legende, unter einem Sprachfehler gelitten: "Um das "R" zu rollen braucht es sehr genaue Zungenkontrolle", sagt Kleiner. Deswegen habe es in allen Sprachgemeinschaften immer schon Menschen gegeben, die damit Probleme gehabt hätten und deshalb ersatzweise auf das lautlich nächstliegende "R" übergewechselt seien: Das "R" im Rachen.

Siegeszug des Rachen-R in den höheren Kreisen Paris

Eine rhetorische Kalamität zwingt den König zu einer ästhetischen Umdeutung des "R". Denn selbstverständlich muss das königliche "R" das Schöne und Wahre sein. Bald raunzt also ganz Versailles wie sein Monarch im Rachen. Dass das rechte Sprechen am Hofe ein großes Thema gewesen ist, zeigen unter anderem Texte des Theaterautors Molière, in dessen Komödie "Der Bürger als Edelmann" eine entscheidende Szene der Logopädie widmet, mit Fokus freilich auf das "R".

Vermutlich wird der phonetische Wechsel zwar komplexer gewesen sein, als es die Legende um den König nahelegt, gesichert aber ist: Der Siegeszug des Rachen-R beginnt in den höheren Kreisen von Paris. Und da alles, was französisch ist, vom 17. bis noch ins 19. Jahrhundert hinein stilbildend ist, spricht auch der gebildete Deutsche sein "R" französisch. Das Rachen-R wird eine Prestigegestus des Gebildetseins.

Das hintere "R" verdrängt das vordere

Noch im 19. Jahrhundert artikulierte man im deutschsprachigen Raum das "R" vornehmlich vorne auf der Zunge, einige autochthone Enklaven wie etwa im Raum Sachsen ausgenommen. Heute ist das anders. "Nehmen wir den gegenwärtigen Zeitpunkt, dann ist es ganz klar so, dass in Deutschland das vordere Zungenspitzen-R praktisch nur noch in Bayern häufiger verwendet wird. Dort aber in Franken, Altbayern und Schwaben", sagt Ausspracheforscher Stefan Kleiner. In allen anderen Regionen sei das vordere "R" inzwischen verdrängt worden. Viele Gründe spielen hierbei mit ein.

Ein wichtiger ist sicher, dass sich spätestens ab den Achtzigern sich auch im Rundfunk und Fernsehen das hintere "R" als die dominante Version durchsetzt und dadurch immer mehr als vorbildhaft gilt. Das vorne gerollte "R", obgleich offiziell Hochlautung, überlebt dagegen zum einen als regionales Merkmal - vor allem für Bayern oder Franken - und als Marker für das Fremde.

Migrationsbedingte Varianten ab den 60ern

Ab den Sechzigern kommen etliche Familien aus Italien, Griechenland oder der Türkei, später auch aus dem Balkan und Russland nach Deutschland, um zu arbeiten, und mit ihnen erneut das Zungenspitzen-R. Schwingen in den Vorbehalten gegen das gerollte "R" also auch diskriminierende Tendenzen mit? "Es ist ganz klar, dass es in ganz Deutschland migrationsbasierte Varietäten gibt,", sagt Kleiner. Dies könne dazu führen, dass das vordere "R" mit bestimmten Eigenschaften gleichgesetzt werde, wie etwa "sozial niedriger stehend" oder "einfachere Berufe ausführend".

Kommt das vordere "R" zurück?

"Provinziell", "ausländisch", "weniger gebildet": Dass eine sprachliche Winzigkeit wie das Phonem "R" ausreichen kann, um das Andere als unzulänglich zu stigmatisieren, erzählt viel über Gesellschaft und die Willkür ihrer Abgrenzungstechniken. Es zeigt aber auch, wie viel das Sprechen über uns verrät und wie viel Tiefe in den Nuancen liegt.

Ein Sprechen jedenfalls, das sich beide "R" zu leisten vermag, ist reicher als das mit nur einem. Und vielleicht verschwindet das gerollte "R" am Ende gar nicht. Der Sonnenkönig des Deutschraps zumindest, Capital Bra, der rollt es wieder vorne. Und manchmal braucht es für Sprachwandel ja gar nicht groß mehr als ordentlich Selbstbewusstsein an der richtigen Stelle.