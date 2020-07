Über das verkrampfte Verhältnis der Kirchen zum Tanz

"Singt dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben." So zitiert das Alte Testament die Prophetin Mirjam. Die Israeliten sollen singen, weil Gott sie vor den Ägyptern gerettet hat. Und nicht nur das, denn wie es heißt, ziehen Mirjams Hörer sogar "mit Paukenschlag und Tanz hinter ihr her". Eine Polonaise also zum Lobpreis Gottes – zum Gottesdienst, wenn man so will. Und das in einem Bibeltext, der Wissenschaftlern zufolge zu den ältesten der Heiligen Schrift gehört.

Spott nach Tanzauftritt im Gottesdienst

Damit zählt auch das Tanzen zu den ältesten Ausdrucksformen der Bibel. In der Kirche scheint das aber längst vergessen. Der Balletttänzer Clemens Fröhlich hat das bitter erfahren müssen. Nach einer Tanzperformance in der Augsburger Moritzkirche hagelte es Kritik: "Erotik-Prinz" und "Homo-Peinlichkeiten" spottete etwa das konservative Nachrichtenportal kath.net über die Performance, in der Clemens Fröhlich tänzerisch den Propheten Jeremia darstellen sollte. Der Profi-Tänzer, der inzwischen am Stuttgarter Ballett engagiert ist, hatte zuvor noch nie in einer Kirche getanzt.

"Ich habe die Kirche vorher angeschaut. Es ist wirklich eine schöne Kirche. Sie ist sehr minimalistisch, klar, hat wunderschönes Licht. Und dann kamen schon die ersten Ideen – ich sollte ja den Propheten Jeremia darstellen und dass Jeremia verspottet wurde, dass er es nicht einfach hatte." Clemens Fröhlich

Für Clemens Fröhlich dann die bittere Parallele: Auch seine Inszenierung vor und nach der Lesung aus dem Jeremia-Buch erntete Spott und Unbill. Auf kath.net war auch von "liturgischem Missbrauch" und "laszivem Räkeln vor dem Altar" die Rede; die Empörung groß über eine angeblich "eindeutig homophile, ja, homoerotische Veranstaltung in einer geweihten Kirche". Fröhlich trat oberkörperfrei auf – wie er sagt ein Kunstgriff, der bei all der Skandalisierung völlig unter den Tisch fiel: "Ich musste das Leid des Jeremias darstellen, das Angreifbare – quasi ohne Waffen", sagt Clemens Fröhlich. "Da hätte kein anderes Kostüm gepasst."

Verpönte Erotik und Leiblichkeit

Nackte Haut hin oder her – schon das Tanzen allein ist in der Kirche weithin verpönt, sagt Johann Hinrich Claussen, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland. Das gelte kulturgeschichtlich für beide Kirchen. "Tanz ist ja immer auch verbunden ist mit Leiblichkeit, mit Erotik, mit nicht mehr autoritär angeleiteter Sexualität zwischen Mann und Frau", so Claussen. Tanz steht also für etwas Verdächtiges, Unkontrolliertes, Sinnliches, das sich in einem Kirchenraum nicht schickt. Dabei sei es in biblischen Zeiten völlig normal gewesen, Gott tänzerisch zu preisen, sagt Claussen: "Tanzen hat damals eine große Rolle gespielt: Prozessionen, Umzüge in und um den Tempel herum waren immer mit tanzenden Bewegungen verbunden."

"Tanzwut" wird kritisch beäugt

Auch die Propheten und Prophetinnen hätten immer getanzt, wenn der Geist über sie kam. Dafür ist der Tanz ums Goldene Kalb wohl der prominenteste Beleg: Hier wird mit dem Volk Israel zwar scharf ins Gericht gegangen – aber nicht fürs Tanzen, sondern weil das Falsche umtanzt wird. In den beiden großen Kirchen sollte sich das Tanzen aber nicht durchsetzen, zumindest hierzulande. Selbst als die Deutschen anfingen nach dem ersten und zweiten Weltkrieg, ihr Tanzbein geradezu euphorisch zu schwingen.

"Da sprach man von einer richtigen Tanzwut, einem Tanzwahnsinn, in dem sich die Leute ganz viel Luft verschafften", sagt Johann Hinrich Claussen. Einen schrecklichen Krieg überlebt zu haben, die völlige Aussichtslosigkeit und Hoffnungslosigkeit – all das, meint Claussen, führte dazu, dass Menschen aus allen Schichten und Altersklassen hemmungslos dem Tanz verfielen: "Wie in einem Rausch. Und das hat gerade bei Pastoren und Priestern für Sorgenfalten gesorgt."