Über 700 Franken-Tatort-Fans beim Public-Viewing

Am Sonntagabend (24.02.19) war das Audimax der Universität Bayreuth vollständig besetzt. Über 700 Tatort-Fans kamen, um den fünften Franken-Tatort zu verfolgen, der auch auf dem Campus der Uni gedreht worden war. Mit Popcorn, Chips und Bier strömten die Bayreuther ins Audimax. Weil nicht ausreichend Platz war, wurde sogar noch ein zweiter Hörsaal geöffnet.

Morde zur vollen Stunde

Der Franken-Tatort "Ein Tag wie jeder andere" spielt in Bayreuth und wurde unter anderem im Festspielhaus, im Klinikum und an der Universität gedreht. Beim fünften Fall aus Franken müssen die Ermittler eine Mordserie aufklären. Immer zur vollen Stunde schlägt ein Serienkiller zu. Die Menschen werden an unterschiedlichen Orten erschossen. Auf dem Campus der Uni geschieht der zweite Mord. Eine Mitarbeiterin wird erschossen. Die Ermittlungen und die Suche nach dem Serienkiller werden für die Kommissare Felix Voss (Fabian Hinrichs), Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) und ihr Team zum Wettlauf gegen die Zeit.

Uni-Leitung zufrieden

Die Dreharbeiten an der Universität Bayreuth fanden an zwei Drehtagen im März 2018 statt. Für die Uni eine tolle Chance, sich dem deutschen TV-Publikum zu präsentieren, sagte Anja-Maria Meister, Pressesprecherin der Uni Bayreuth. Auch das gemeinsame Tatort-Schauen von Studierenden, Professoren und anderen Bayreuthern sei, wie man sieht, sehr gut angekommen. Die Organisatoren, die Universitätsleitung und das Studierendenparlament, zeigten sich mit der Aktion sehr zufrieden.

Gemischte Reaktionen

Die Resonanz des Bayreuther Publikums fiel klassisch zwiegespalten aus: von "erwartbar" bis "der beste Franken-Tatort" bisher. Allerdings blieb bei einigen eine Frage offen: Wenn der Tatort an der Uni Bayreuth spielt, warum waren keine Studenten zu sehen?"

Tatort-Schauen auch bei der Polizei

Auch die Polizei in Oberfranken hat am Sonntagabend den Franken-Tatort geschaut und auf Twitter kommentiert.