Über 70 Veranstaltungen: Die Kultur in Bamberg startet durch

Ob Bamberger Symphoniker, Boxgalopp, Wolfgang Buck oder Tanja Kinkel: Von Literatur bis Musik, Theater und Kabarett ist alles dabei beim "Restart Kultur 2021". Nach langer Corona-Pause können die Künstler, Schauspieler und Literaten wieder auf der Bühne stehen. Das Kulturprojekt wird im Rahmen des Bundesprogramms "Kultursommer 2021" gefördert.

Die Kultur startet durch

Bundesweit werden im Programm Kultursommer 2021 63 kreisfreie Städte und 54 Landkreise mit einem Gesamtvolumen von rund 30 Millionen Euro aus dem Zukunfts- und Rettungsprogramm "Neustart Kultur" der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien unterstützt, unter anderem auch der Landkreis und die Stadt Bamberg. Die Veranstaltungsorte sind Biergärten, Theater, Burginnenhöfe oder Marktplätze.

Anfangs durch die Bereitschaft Bamberger Sponsoren im kleinen Rahmen vorfinanziert, ermöglichte es dann die zusätzliche Förderung durch die Kulturstiftung des Bundes, insgesamt rund 80 Konzerte und Auftritte in den Sommermonaten umzusetzen.

Es gilt auch hier die 3G-Regel

Los geht es am Donnerstag unter anderem mit Boxgalopp, Oporto, Rainer Brunn und Uwe Gaasch in Aufseßhöflein. Der letzte Abend ist am 16. September geplant mit dem Folk-Rock-Trio Brand Old. Wer zu den Veranstaltungen kommen will, muss auch eines der drei Gs mit Nachweis erfüllen: Er muss genesen, getestet oder geimpft sein.

Ergänzend zu den fest terminierten Veranstaltungen soll es im Rahmen von "Restart Kultur 2021" eine offene Bühne geben, die zentral am Maxplatz Raum für kleinere, spontane Darbietungen schaffen wird. Bereits jetzt haben die Bamberger Symphoniker, das Ensemble des ETA Hoffmann-Theaters sowie zahlreiche freie Kulturgruppen ihr Interesse angemeldet und ihre Teilnahme signalisiert, so das Landratsamt Bamberg.

Zusätzlich in Bamberg: Blues & Jazz-Festival

Zum 14. Mal startet auch das große Blues & Jazzfestival in der Stadt und im Landkreis Bamberg. Den Auftakt macht am 24. Juli Guido Reuter & Band sowie Two in Tune. Gespielt wird das erste Konzert im Weingut Dieter Laufer Lisberg. Acht Veranstaltungstage bis zum 7. August sind angesetzt. "Wir möchten von unserem Festival ein deutliches, positives und nachhaltiges Signal aussenden, dass die einzigartige und lebendige Open-Air-Kultur sowie unsere vielfältige Kulturlandschaft, nach der Corona-Pandemie, wieder zurück ist", heißt es vom Veranstalter. Zutritt gibt es nur für Genesene, Geimpfte oder Getestete.