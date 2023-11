Udo Lindenberg und Apache 207 landen erfolgreichsten Song 2023

Das Lied "Komet" von Udo Lindenberg und Apache 207 ist hierzulande der erfolgreichste Song des Jahres 2023. Er stand nicht nur 21 Wochen an der Charts-Spitze, sondern ist auch der am meisten gestreamte Song und das meistgeklickte Musikvideo.

"Komet" bei Spotify, Apple Music und YouTube an der Spitze

Er erzielte sowohl auf den Streaming-Plattformen Spotify und Apple Music als auch auf YouTube die meisten Klicks. Das geht aus den nun veröffentlichen Jahresrückblicken der Streaming-Dienste hervor.

Spotify meldete am Mittwoch 176 Millionen Streams, YouTube weltweit 59 Millionen Abrufe, weshalb es die Plattform zum erfolgreichsten Musikvideo 2023 kürte.

Apache 207 meistgestreamter Musiker in Deutschland

Der Rapper Apache 207 sei darüber hinaus der in Deutschland meistgestreamte Künstler des Jahres, so Spotify. Der 26-Jährige heißt mit bürgerlichem Namen Volkan Yaman, wurde in Mannheim geboren und ist aktuell einer der erfolgreichsten Deutschrapper.

Mit Informationen von dpa