U-Bahn-Fahrerinnen: Verantwortung im Untergrund

Dunkelheit, Lärm und Wind - doch der Zug, der einen halben Meter neben ihrer Schulter vorbei saust, beeindruckt Sabine Schaller kein bisschen. Sie geht auf dem schmalen Steg an den Gleisen im Tunnel entlang zu ihrem Arbeitsplatz, dem Fahrerhaus einer U-Bahn im Nürnberger Untergrund.

Es sei eine andere Welt, dunkel und mysteriös, die auf sie einwirke und sie beeinflusse, so beschreibt Schaller ihre tägliche Arbeit als U-Bahn-Fahrerin. "Der Dienst ist sehr anstrengend, man muss konzentriert arbeiten und sehr vorsichtig sein", sagt sie.

1993 hat sie bei der Nürnberger VAG angefangen. Die 52-Jährige gehörte damals zu den wenigen Frauen, die eine U-Bahn durch den Untergrund steuerten. Inzwischen sind gut 30 der 170 Fahrerinnen und Fahrer weiblich.

Schichtdienst jenseits des Tageslichts

Früher arbeitete Sabine Schaller als Zahntechnikerin, dann hat sie in der U-Bahn ein Plakat mit der Werbung für den Beruf als U-Bahn Fahrerin entdeckt und sich kurzerhand beworben. Schon immer hatte sie großes Interesse an Technik. Inzwischen besitzt sie mehrere Fahrbescheinigungen und darf zum Beispiel auch Straßenbahn fahren und hilft auch bei der fahrerlosen U-Bahn in Nürnberg mit.

Der Schichtdienst ist sehr fordernd. Verschnaufen können die U-Bahnfahrerinnen und -fahrer in einem der Pausenräume der VAG, wie am Plärrer, dem zentralen Verkehrsknotenpunkt in Nürnberg. "Es ist ganz wichtig, dass man mal in die Helligkeit kommt", sagt Sabine Schaller. "Man weiß nicht, wie das Wetter oben ist, wenn man nur unten rum fährt und am Bahnsteig steht. Es ist wichtig, in der Pause rauf zu gehen."

Traumatische Erlebnisse

Die U-Bahnfahrerinnen und -fahrer müssen jederzeit mit kritischen Situationen rechnen. Sie arbeiten in der Fahrerkabine ganz alleine und sind mit der Leitstelle nur über Funk in Kontakt. Im Gedränge im Untergrund lauern auch Gefahren: "Es geht von kleineren Unfällen, etwas fällt auf das Gleis und der Fahrer muss eine Gefahrenbremsung machen, bis hin zu schwereren Personenunfällen", sagt Christian Urban, einer der sogenannten Erstbetreuer, die sich um die Fahrerinnen und Fahrer in Unfallsituationen kümmert.

Konkret über Unfälle und brenzlige Situationen sprechen die Mitarbeitenden der VAG aus verschiedenen Gründen nicht, nur soviel: "Der Mitarbeiter ist im normalen Berufsalltag, fährt seinen Zug von A nach B, und wird dann plötzlich herausgerissen und ist in der absoluten Stresssituation", so Urban. Wenn einem erlebte Vorfälle nahe gehen, gelte es professionell damit umzugehen, so Sabine Schaller. "Man denkt kurz dran, versucht dann aber nicht mehr daran zu denken und ungezwungen in den Dienst zu gehen."

Bei traumatischen Erlebnissen sind die 18 Erstbetreuer rund um die Uhr erreichbar. Bei einem Einsatz ist Christian Urban ausschließlich für seine Kollegen da und begleitet sie bei Bedarf auch zum Arzt. "Sie beschäftigt oft die Frage: was hätte ich anders machen können? Dann sprechen wir den Vorfall nochmal genau durch."

Wenn Sabine Schaller Feierabend macht, ist es für sie meistens ein Weg in die Entspannung. Sie ist jeden Tag froh, wenn alles geklappt hat und freut sich auf Licht und etwas Sonne.