"Tyrannei der Generäle": Gibt es "Haarrisse" in Putins Regime?

"Ein Sturm wird losbrechen, oder auch nicht", so Dmitri Popow, Kolumnist einer der größten russischen Zeitungen, der "Moskowski Komsomolez", in seiner neuesten Analyse des Kriegsgeschehens. Dass Putin zum Jahrestag seines Angriffskriegs das "Schachbrett umdrehen" werde, sei für ihn ausgemacht, so der Propagandist, der allerdings im Zweifel ist, welche politischen "Sensationen" die Russen und die Welt erwarten. Vermutlich war sich Popow bei seiner Wortwahl nicht darüber im Klaren, dass er NS-Propagandaminister Joseph Goebbels zitierte, der seine berüchtigte Rede im Berliner Sportpalast am 18. Februar 1943 mit den Worten beendete: "Nun, Volk, steh auf und Sturm brich los!"

"Sie lügen nicht direkt"

Auch Goebbels war nicht der Urheber der Zeile, sondern der nationalistische deutsche Dichter Theodor Körner, der 1814 in seinem Gedichtband "Leier und Schwert" allerlei martialische Botschaften zu Papier brachte: "Das Volk steht auf, der Sturm bricht los, wer legt noch die Hände feig in den Schoß?" Seitdem ist das Zitat hierzulande Inbegriff für letzte Mobilisierungsanstrengungen, für die Volksbewaffnung in höchster Not. Wie auch immer Dmitri Popow seine "Sturm"-Vorhersage gemeint hat, so, wie es aussieht, steht Putin vor höchst unangenehmen Entscheidungen in zunehmend schwieriger Lage.

Von der Front kommen in den Telegram-Kanälen russischer "Ultra-Patrioten" desaströse Meldungen: "Viele fragen sich, warum wir an der Front so langsam vorankommen. Es ist klar, dass die Leute die Nachrichten sehen und verfolgen, und das dortige Bild und die Akzente manchmal nicht ganz der Realität entsprechen, obwohl sie nicht direkt lügen." Tatsächlich fehlt es an Munition und Soldaten, statt einer "Offensive" gibt es nach Angaben der sehr besorgten Nationalisten "aktive Verteidigung": "Aber das ist kein Durchbruch in die feindlichen Befestigungen."

"Wie Knock Outs von Mike Tyson"

Selbst die Söldner von der Privatarmee "Wagner" seien inzwischen akut gefährdet, weil sie bei der geplanten Umfassung der Stadt Bachmut keinerlei Möglichkeiten hätten, ihr Hinterland abzusichern und die Angriffslinie immer länger werde: "Und jetzt ist die Frage - versteht der Feind das? Die Antwort ist, dass der Feind das nicht übersehen kann."

Mangels Nachschub drohe ein verheerender Gegenschlag der ukrainischen Verteidiger: "Es ist wie in einem Kampf, wenn ein vorher souverän verteidigender Gegner blitzschnell zum Angriff übergeht, der Angreifer selbst die Distanz verkürzt und sich im Moment seines Schlags für eine Sekunde eine Blöße gibt. Wer nicht versteht, worum es geht, der kann sich Knock Outs von [Schwergewichtsboxer] Mike Tyson anschauen, wo ihm im Moment der gegnerischen Attacke sehr oft ein Gegenangriff gelang."

"Hauptrammbock gegen China"

Je nachdem, wie groß die Wut über den Stillstand ist, schimpfen manche "Ultra-Patrioten" inzwischen rücksichtslos auf die eigene Armee: "Ich sehe, dass nur sehr wenige verstehen, wie sehr sich der Status der Russischen Föderation und ihrer Streitkräfte in diesem Krieg verändert hat. Wie sehr sich alles verändert hat." An Untergangs-Fantasien mangelt es dabei nicht: "Ich bin mir fast hundertprozentig sicher, dass die Russische Föderation nach der Niederlage, falls es dazu kommen sollte, und einer kurzen Phase der Neuformatierung des politischen Regimes als Hauptrammbock des Westens gegen China dienen wird."

Die akuten Munitionsprobleme Moskaus hätten auch damit zu tun, so der prominente Blogger Vladlen Tatarsky, dass Frontkommandeure lokale "Privatkriege" führten. Nur, damit sie ein paar Meter Bodengewinne nach oben melden könnten, würden sie ungeheure Mengen Projektile verschwenden. Kriegsberichterstatter Andrej Rudenko schließt sich mit einem warnenden Lamento an: "Ich male mir voller Angst aus, dass der Krieg in dieser Intensität noch Jahre andauert. Scheint so, dass es Stillstand gibt, aber die Intensität der Artilleriearbeit auf beiden Seiten ist enorm. Laut westlichen Medien gibt die Ukraine 6.000 Granaten pro Tag aus und glauben Sie mir, wir liegen definitiv nicht darunter, höchstwahrscheinlich sogar darüber."

"Größte Dummheit unserer Generäle"

Die Probleme würden bis zum Sommer immer schwerwiegender: "Es ist offenbar an der Zeit zu akzeptieren, dass es keinen Blitzsieg geben wird. Zunächst wurde zu Beginn der Operation der Moment verpasst, in dem es noch möglich gewesen wäre, blitzschnell zu gewinnen. Zweitens ist es jetzt unrealistisch, den Feind ohne den Einsatz strategischer Waffen so zu treffen, dass er zusammenbricht. Die Haltung des Feindes gegenüber unserer Armee hat sich verändert. Aus einem einst furchterregenden Apparat, der die ganze Welt in Angst und Schrecken versetzte, wurde eine Armee mit vielen Problemen, die es zu bekämpfen gilt. Das war der größte Fehler und die größte Dummheit unserer Generäle."

Alexander Chodakowski, einst kremltreuer Sicherheits-"Minister" der selbst ernannten "Republik Donezk", scheut sich nicht, aus Shakespeares "Hamlet" zu zitieren: "Es ist etwas faul im Staate Dänemark." Er verweist auf unfähige Bürokraten, jammert aber auch darüber, dass "unsere eigene Jugend und andere Freaks die Ukraine als Opfer der russischen Aggression betrachten".

"Risse in der Propaganda-Mauer"

So, wie es die russischen Fanatiker sehen, gibt es schon weit mehr als "Haarrisse" im Kreml-Regime. Das hatte Experte Nathan Hodge in einer Analyse für den US-Nachrichtensender CNN behauptet: "Jetzt gehen im Land Gerüchte über eine weitere Mobilisierungswelle um. Und in Moskau deuten sich erste Anzeichen einer Konkurrenz innerhalb der Elite an, während einige Russen durch die Risse in der Mauer der Staatspropaganda blicken."

Konkreter Anlass für Spekulationen über neue Verwerfungen innerhalb des Regimes: Die russische Armeeführung ist gerüchteweise darum bemüht, langjährige "Offiziere" aus dem besetzten Donbass-Gebiet aus dem Dienst zu entfernen bzw. zu degradieren, weil diese Männer zwar seit Jahren Führungsaufgaben an der Front übernehmen, aber nie auf eine Militärakademie gingen. Unter den Betroffenen ist auch einer der Anführer der prorussischen Milizen, Eduard Bassurin. Prompt besuchte ihn Söldnerführer Jewgeni Prigoschin, um gemeinsam lautstark Putins Generäle zu schmähen.

"Tyrannen am Hintern gepackt"

Die "Tyrannei der Generäle" werde zu einer "Tragödie" führen, so die beiden Wunden leckenden "Privat"-Feldherrn. "Ich denke, dass diese Tyrannen einfach am Hintern gepackt, ordentlich durchgeschüttelt und ein paar Mal mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen werden sollten, damit sie zur Besinnung kommen und verstehen, dass sie jetzt nicht die Hauptakteure im Donbass sind. Der Hauptfaktor sind die Menschen, die Kämpfer und die Kommandeure, die ihnen folgen", so Prigoschin wenig diplomatisch. Bassurin erwartete sogar "Unruhen in der Truppe", wenn die bisherigen Kommandeure durch neue von den Militärakademien ersetzt würden.

Der prominente Kriegsberichterstatter Alexander Kots kommentierte den Zoff mit den Worten: "Ich wartete nur darauf, dass dieser Prozess beginnt, dass die Bürokratie anfängt, Donbass-Kommandanten wegen mangelnder militärischer Ausbildung, aus medizinischen Gründen, wegen angeblich nicht bestandener körperlicher Anforderungen auszumustern. So ist das System. Aber ich ging davon aus, dass sie sich noch Reste des Selbsterhaltungstriebs bewahrt hatten und das Ende des Krieges abwarten würden."

Kadyrow denkt auch an Privatarmee

Bemerkenswert bei dem Konflikt ist nach Ansicht des amerikanischen Institute for the Study of War, dass sich diesmal der tschetschenische Machthaber und Rechtsextremist Ramsan Kadyrow heraushält und Prigoschin nicht, wie sonst üblich, den Rücken stärkt. Stattdessen forderte Kadyrow seine Fans auf, sich als "Fußtruppe" des Kreml zu begreifen und jeden Befehl von dort zu befolgen. Allerdings schob der Ultra-Nationalist einen Telegram-Post nach, auf dem er sich händeschüttelnd mit Prigoschin präsentierte und schrieb, er "plane ernsthaft, mit unserem lieben Bruder Jewgeni Prigoschin in Wettbewerb zu treten und ebenfalls eine private Militärfirma zu gründen".

"Mit dem Schurken Russland leben"

Ob das alles ermutigende Zeichen für einen Sieg der Ukraine sind, da ist sich Experte Eugen Rumer in seiner Jahres-Bilanz für die Carnegie Stiftung nicht sicher. Es gebe grundsätzlich drei Szenarien: Einen russischen oder ukrainischen Sieg, oder eine Art Patt, was seiner Meinung nach einem "ewigen Krieg" entsprechen würde: "Das ewige Kriegsszenario bringt viele Bedrohungen und Herausforderungen für die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten mit sich, die von der russischen Einmischung in regionale Krisen und fragile Staaten bis zum Zusammenbruch der Rüstungskontrolle und dem Scheitern der weltweiten Bemühungen zur Eindämmung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen reichen. Mit dem Schurken Russland zu leben bedeutet, gefährlich zu leben."