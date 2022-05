"Typisch Franken?": Fränkische Vielfalt in der Landesausstellung

Die Antwort auf die Frage, was typisch fränkisch ist, ist vermutlich so vielfältig wie Franken selbst. Die Macher der Bayerischen Landesausstellung in Ansbach haben sich mit "Typisch Franken?" der Aufgabe gestellt, diese zu ergründen. Herausgekommen ist eine Schau auf rund 1.000 Quadratmetern in der Ansbacher Orangerie und in der Stadtkirche St. Gumbertus, die durch neun fränkische Regionen führt. "Wir haben uns auf bestimmte Dinge konzentriert. Ich glaube, das ist auch sehr gut gelungen mit dieser Wanderung durch neun Regionen, drei aus jedem Regierungsbezirk", sagt Projektleiter der Landesausstellung Rainhard Riepertinger.

"Frankenkarussell" bedient fränkische Klischees

Allein das Gebäude, in dem die Landesausstellung untergebracht ist, beeindruckt. Die Ansbacher Orangerie bietet eine würdevolle Kulisse für die Ergründung der fränkischen Kulturvielfalt. Zu Beginn der Ausstellung stehen die Besucher vor dem "Frankenkarussell". Darauf dreht sich alles, was dem Franken-Klischee entspricht: Bier, Fachwerkhäuser, Dialekt. Aber genau diese will die Landesausstellung nicht bedienen. Vielmehr soll sie die fränkische Vielfalt aufzeigen.

"Wilder Margraf" und Riemenschneider Kruzifix

Von dort aus geht es zu den Markgrafen von Brandenburg-Ansbach im 18. Jahrhundert. Eine ganze Wand ist den Frauen, der Markgrafen gewidmet. Es wird die Frage aufgeworfen, ob sie wirklich "nur" die Frauen an der Seite ihrer Männer waren. Über die Jagdleidenschaft des "Wilden Markgrafen" Carl Wilhelm Friedrich geht es weiter in den Bereich "Rund um Würzburg – Beim Herzog von Franken". Dort ausgestellt ist unter anderem ein Kruzifix von Tilmann Riemenschneider aus dem 16. Jahrhundert.

Hochwertige Exponate aus allen fränkischen Regierungsbezirken

Das "Reichsstädtische Franken" zwischen Weißenburg und Windsbach, das Fichtelgebirge, das Bamberger Klösterland, Räuberangst und Königsträume in Aschaffenburg und im Spessart sind weitere Regionen, die in der Ausstellung eindrucksvoll mit hochwertigen Exponaten und interaktiven Medienstationen erlebbar gemacht werden. "Ich kann nicht sagen, das ist das Spitzenobjekt. Ich kann sagen: Ein Votivbild eines Raubüberfalls im Spessart um 1800. Das find ich schon ziemlich spannend. Genauso wie eine Waschmaschine aus den 1950er-Jahren. Ich könnte zehn, zwanzig Objekte sagen, die ich alle toll finde", so der Projektleiter der Landesausstellung Rainhard Riepertinger.