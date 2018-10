Wie Andy Warhol zum Helden eines großen Comics wurde

Typex' großes Comic-Buch "Typex's Andy: A Factual Fairytale" führt zu einem der magischen Augenblicke in der großen Geschichte des Pop: Die Musik, die so anders, so neu klingt. Laute Gitarren, eine verzerrte Viola, ein schleppender, doch beständig treibender Rhythmus. Lärm und Energie, Musiker, die mit dem Rücken zum Publikum spielen und sich als die Avantgarde inszenieren. Eines der ersten Konzerte der New Yorker Band The Velvet Underground. Im Publikum Andy Warhol, einer der wenigen, der das Potential der damals jungen Band um Lou Reed und John Cale erkennt. Und einer der wenigen an diesem Abend, der ihre Musik mag. Warhol produziert schließlich das Debüt-Album von The Velvet Underground, die berühmte Platte mit der ebenso berühmten Banane.

"Die Tatsache, dass Andy die erste Platte der Velvets produziert hatte, war für mich einer der ersten Beweggründe überhaupt, ein Buch über ihn zu machen", sagt der Comic-Zeichner Typex im Interview. "Dieser Teil meiner Biographie beginnt auf dem Höhepunkt der Happy-Hippie-Zeit: Es ist der einzige Teil der Geschichte, in der Andy einmal nicht in New York ist. Er bricht auf an die Westküste. Es ist der Sommer der Liebe. Doch Velvet Underground haben damit überhaupt nichts zu tun. Ich würde sagen: Ihnen ging es um den Hass, nicht um die Liebe. Und um einen ganz anderen Bereich des Lebens. Sie pfiffen auf die ganzen Happy-Hippie-Drogen. Sie bevorzugten Speed und Heroin. Und sie standen für die raue, dunkle Seite des Lebens. Sie haben keine schöne Musik gespielt. Sie haben Lärm gemacht."

Ein Comic verrückt und exzentrisch – wie Warhol selbst

In ein paar Tagen kann man die Geschichte von Velvet Underground und Andy Warhol als Comic lesen. Und nicht nur die: Der in Amsterdam lebende Zeichner Typex erzählt Warhols Leben in einem großen Comic-Buch, auf fast 600 Seiten. Ein Bilderrausch, dicht, flirrend, exzessiv, das Resultat einer fünfjährigen Beschäftigung mit Warhols Leben und Werk. Am Stück im Grunde unlesbar, weshalb der voluminöse Band aus zehn einzelnen Comic-Alben besteht. Auf dem hinteren Einband gibt es ein Hinweisschild: Man möge, für ein größtmögliches Lesevergnügen, nicht mehr als ein Kapitel auf einmal lesen. Das sollte man ernst nehmen. Denn Typex' Buch ist keine brave und brav gezeichnete Künstler-Biographie. Der Riesencomic ist exzentrisch und verrückt – wie Warhol selbst.

"Auf der einen Seite hat er sich als Künstler unsichtbar gemacht", betont Typex. "Auf der anderen war er in den Medien unglaublich präsent. Das eine kann man nicht vom anderen trennen. Und es gibt auch einen Part seiner Biographie, den man leicht übersieht: die emotionalen Kämpfe. Das ist auch Teil der Kunst und des Künstlers. Und das will ich den Leuten zeigen. Er ist kein widerlicher Mensch. Und er ist ebenso wenig ein Hexenmeister, der alles verzaubert. Er ist ein ganz normaler Mensch. Oder besser: ein ungewöhnlicher Mensch mit normalen und zugleich mit unnormalen Ängsten. Ebenso hatte er einen ungewöhnlich großen Sinn für Humor. Ich wollte das ganze Bild zeichnen. Gut, das will jeder Biograph. Das Problem mit Biographien ist nur: Sie wollen das so gut machen. Dabei kann es aber leicht passieren, dass das Thema verfehlt wird. Es gibt so vieles, was wir nicht wissen können – und was auch Andy nicht über sich wusste. Du solltest die Menschen selber urteilen lassen, wenn du – gestützt auf die Fakten – ein Leben ausmalst."