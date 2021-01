Ausstellung "Two in One": Lars Eidinger und Erwin Wurm in Köln

Von den verdrehten, absurden Körper-Skulpturen inspiriert, hat Lars Eidinger für die gemeinsame Ausstellung "Two in One" in der Kölner Ruttkowski;68 Galerie in Zusammenarbeit mit der Berliner König Galerie selbst Momentaufnahmen gemacht und aus verschiedenen Filmen Standbilder gewonnen, auf denen Einzelne in ungewöhnlichen Posen wie erstarrt im Raum oder einer Landschaft verharren. Diese Fotos sind aber deutlich Resultate eines vorübergehenden Anhaltens der Bewegung in einem besonderen Moment, während Wurms Fotos der Kurzzeit-Skulpturen Endpunkte einer sorgfältig geplanten und meist vorgezeichneten Körper-Inszenierung sind. Die totale Künstlichkeit von Wurms Kunst, Menschen verrenkt, aus aller Ordnung und ihrem Gleichgewicht gebracht, zu zeigen, wird durch die Filmstills Eidingers nur deutlicher. Die Kölner Ausstellung bringt die Kunst des Künstlers und des Schauspielers zusammen, aber so, dass die Unterschiede ihrer Werke spürbar werden.

Zusätzlich werden in Köln Gipsfiguren gezeigt, in denen Erwin Wurm dieses Zusammenspiel mit dem Schauspieler reflektiert. Lars Eidinger liebt den Exzess, die völlige Verausgabung, die Grenzen sprengt, und er will stets Vieles auf einmal. Erwin Wurm zeigt diesen Lars Eidinger als fragmentierten Körper: Eine hoch ausgreifende Hand auf einem langen Arm strebt von einem langen auf dem Boden verankerten Bein weg - ohne Kopf. Und in einem anderen Werk bringt Wurm den Gips-Abdruck des Torsos des ruhelosen Mimen zum Schweben und ins Gleichgewicht: Auf verschieden hohen Farbflaschen, die für das Metier des Künstlers stehen.