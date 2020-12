Twitter zieht Jahresbilanz: Darüber ereiferte sich 2020 das Netz

Natürlich hinterlässt die Pandemie auch im Jahresrückblick von Twitter ihre Spuren: Das Wort "Quarantäne" wurde 1,6 Millionen Mal erwähnt und "Zuhause" findet sich in diesem Jahr 143 Prozent häufiger im Sprachschatz der User als im vergangenen Jahr. Ansonsten ist es allerdings keineswegs so, dass Corona das weltweite Kurznachrichten-Netzwerk total überschattet hätte. Im Gegenteil: Die Unterhaltungsindustrie dominierte einmal mehr die Kommunikation der Twitter-Fans. So wurde zumindest unter den US-amerikanischen Nutzern über keine Band mehr diskutiert als über die koreanischen Superstars von BTS - und das bereits im vierten Jahr hintereinander.

Auf den Plätzen folgen in den Vereinigten Staaten der im Januar verstorbene Basketball-Star Kobe Bryant, dessen Berufskollege LeBron James, der Rapper und US-Präsidentschaftskandidat Kanye West und R&B-Sängerin Beyoncé. Bei den Hashtags rangieren #COVID19 und #BlackLivesMatter ganz vorn, dahinter auf Platz 3 #StayHome. #transrightsarehumanrights legte um 557 Prozent stark zu.

Brasilianische TV-Formate vorn

Dass Twitter ein weltweites Netzwerk ist, erweist sich an der Hitliste der meist besprochenen TV-Shows: "Big Brother" in Brasilien wurde so intensiv diskutiert wie keine andere Sendung auf dem Planeten. Auf Platz 2 findet sich die brasilianische Reality-Show "A Fazenda 12". "Grey's Anatomy" folgt auf Platz 5, "Game of Thrones" immerhin auf Platz 8.

Unter den global meist geteilten Tweets ist nach der Todesmeldung von Chadwick Boseman die Kondolenz von Barack Obama zum Tod von Kobe Bryant zu finden, auf Platz 3 ein Gruß von Andy Milonakis an die Astronauten, die die Erde verließen ("Gute Wahl"). Dahinter folgt Schauspieler Macaulay Culkin der seine Fans fragt: "Wollt ihr euch alt fühlen? Ich bin 40!" Kamala Harris im Jogging-Outfit ("We did it, Joe!" belegt Platz 5.

Bei deutschen Nutzern war zwischen dem 1. Januar und 24. November 2020 #corona das meistverwendete Hashtag. Auch hierzulande folgen die südkoreanische Boyband BTS ("Dynamite") mit dem Hashtag #bts, eine Spielekonsole von Nintendo (#nintendoswitch), das Videospiel "Animal Crossing: New Horizons (#animalcrossing) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (66, #merkel).

Drosten ist in Deutschland vorn

Unter den Twitter-Nutzern, die in Deutschland am meisten zulegen konnten, sind Promis der Pandemie-Debatten wie Christian Drosten (48), SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach (57) und Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (33, "Komisch, alles chemisch!"), die mit ihrem Clip "Corona geht gerade erst los" im April das am stärksten in Deutschland trendende YouTube-Video des Jahres veröffentlichte.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (53) landet auf Platz vier, die YouTuber Unge (30) und PapaPlatte auf den Rängen fünf und sechs, Kevin Kühnert (31) von der SPD auf Rang sieben und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (40) auf der Acht. Die Virologen Alexander Kekulé (62) und Hendrik Streeck (43) rangieren ebenfalls ganz vorn. Die fünf populärsten Hashtags zu Bewegungen waren in Deutschland #blacklivesmatter, #stayathome, #fridaysforfuture, #wirhabenplatz und #leavenoonebehind.

Mehr Tweets mit Rezepten

Das stärkste Wachstum an Followern in den USA hatten Stars wie die Rapperinnen Lil Baby und Megan Thee Stallion, aber auch bekannte Pop-Promis wie Ariana Grande und Rihanna. Immerhin, Präsident Donald Trump findet mit seinen 88,7 Millionen Followern beiläufig Erwähnung, er dominierte neben Joe Biden 700 Millionen Tweets mit politischen Inhalten.

Im Sportbereich interessierte die Twitter-Community global nichts mehr als die Los Angeles Lakers, die in der US-Basketball-Liga bekanntlich 17 Mal Meister wurden. Unter den Bundesligavereinen haben in Deutschland der FC Bayern München, Borussia Dortmund, FC Schalke 04, SV Werder Bremen und Eintracht Frankfurt den größten Gesprächsbedarf ausgelöst.

Wie Twitter darüber hinaus mitteilt, wurden 41 Prozent mehr Rezeptideen ausgetauscht als im Vorjahr.