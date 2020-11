Twitter-Sturm: So reagieren Hollywood-Promis auf die US-Wahl

Bei manchem linksliberalen Prominenten von der Westküste lagen die Nerven blank in der US-Wahlnacht. Als deutlich wurde, dass Donald Trump insgesamt weit besser abgeschnitten hatte als es die Umfragen zuvor nahegelegt hatten und er in seinem Heimatstaat Florida gegenüber der letzten Wahl 2016 sogar noch erheblich zulegen konnte, schickte die Dokumentarfilmerin Liz Garbus die Botschaft in die Welt, Florida sei ein "mieser, alter, roter Staat", der hunderttausende von Bürgern am Wählen gehindert habe. Die Farbe rot bezieht sich dabei natürlich auf die Parteifarbe der Republikaner.

"Hass auf Dienstage"

Hollywood und die allermeisten seiner Prominenten gelten nicht gerade als Parteigänger der Republikaner. Entsprechend bang waren die nächtlichen Reaktionen. Dabei hatte sich schnell herausgestellt, dass die Wahlkampf-Millionen der Demokraten wenig bewirkt hatten. Ganz im Gegenteil: Gerade in den Staaten, in denen besonders viel Geld verbrannt wurde, nicht zuletzt von Geldgebern aus der Unterhaltungsbranche, wie etwa in Georgia, lagen die Republikaner deutlich vorn. Und auch der emsige Tweet für "Joe" (Biden), den die Sängerin Cher mit US-Flaggen schmückte, scheint wenig bewirkt zu haben.