TV-Tipp: Närrischer Jahresrückblick 2020 im BR Fernsehen

Lachen ist bekanntlich gesund. Und da es in diesem Jahr nicht wirklich viel Grund dafür gab, präsentiert das BR Fernsehen zum Ende des Jahres die Fastnachts-Sendung "Närrischer Jahresrückblick 2020". Fränkische Kabarettisten ordnen das Geschehene auf ihre eigene, humoristische Art ein. Mit dabei sind viele Stars der Fastnacht in Franken aus Veitshöchheim.

Procter und Tissot moderieren

Zwei altbekannte Gesichter erscheinen dabei in neuer Rolle: Ines Procter und Oliver Tissot führen gemeinsam durch die Sendung. Während Wortakrobat Tissot im weihnachtlichen Anzug glänzt, gibt Ines Procter wie gewohnt die fränkische Putzfrau. Dabei achtet sie besonders auf die Hygienevorschriften auf der Bühne, lässt sich aber auch den ein oder anderen Seitenhieb gegen ihren Kollegen nicht nehmen.

Stars der Fastnacht geben sich die Ehre

Die Zuschauer dürfen sich über prominente Gäste freuen, die fast alle schon bei der Fastnacht in Franken in Veitshöchheim zu sehen waren. Michl Müller, Sebastian Reich mit seiner Nilpferddame Amanda und Klaus Karl-Kraus sind dabei nur einige Namen, die zu nennen sind. Für die musikalische Untermalung sorgt die A-Capella-Band Viva Voce aus Ansbach.

Nicht nur Corona als Thema

Natürlich ist das Thema Corona ein großer Teil der Sendung. Dennoch geben sich die Künstler Mühe, auch andere Geschehnisse des Jahres satirisch zu hinterfragen. So spielen auch politische und wirtschaftliche Themen wie der Brexit oder der Fall Wirecard eine Rolle im närrischen Jahresrückblick."Närrischer Jahresrückblick 2020" läuft am 28.12.2020 um 21.00 Uhr und ist eine von zwei neuen Fastnachtssendungen, die das BR Fernsehen rund um den Jahreswechsel zeigt. Weiter geht es dann am 6. Januar 2021, ebenfalls um 21.00 Uhr, mit "Auf die Plätze…fertig…Tusch!"