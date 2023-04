TV-Star in "Um Himmels Willen": Karin Gregorek gestorben

Es hatte schon seinen Grund, dass Karin Gregorek bei einem Fototermin für Journalisten mit einer Zigarette posierte, schließlich erlag sie in ihrer Rolle als Klosterschwester Felicitas in der beliebten ARD-Serie "Um Himmels Willen" (2002 - 2021) ständig irgendwelchen Süchten. Mal verfiel sie in den 260 vom MDR produzierten Folgen dem Tabak, mal spielte sie heimlich am Computer, mal naschte sie übermäßig Schokolade oder schnüffelte gar an Klebstoffen. Auch Frömmelei und Pokerrunden gehörten episodenweise zu ihren "Lastern".

Grund für die Neigung zu Abhängigkeiten war wohl der Stress, da sie in der Rolle als Leiterin einer medizinischen Beratungsstelle ständig mit Grenzsituationen konfrontiert wurde. Und beim Pokern gelang es "Felicitas", der Langzeit-Serie ein Happy End zu garantieren: Die Million, die sie erspielte, reichte, um das Kloster finanziell zu retten. Die treue Fangemeinde fieberte regelmäßig mit, 2010 gab es für alle Mitwirkenden bei der Publikumswahl einen Bambi für die beste Serie. Drehorte waren Landshut und das nahe gelegene Schloss Niederaichbach.

"Bin manchmal zu lax"

In Erinnerung bleibt Gregorek den Zuschauern mit ihren trockenen Bemerkungen und ihrer Unaufgeregtheit. Als "Felicitas" hatte sie längst alle charakterlichen Schwächen kennen gelernt, nichts Menschliches war ihr fremd, schon gar nicht die Intrigen in der katholischen Kirche. Souverän meisterte sie den Alltag und wurde so zur Sympathieträgerin der Serie. Gefragt, ob sie auch privat empfänglich sei für Suchtphänomene, antwortete die Schauspielerin: "Meine Schwächen sind, dass ich manchmal zu lax bin, zu phlegmatisch und nicht unternehmungslustig genug. Dann brauche ich jemanden, der mir einen Anstoß gibt. Zum Glück habe ich solche Menschen."

Begonnen hatte die aus Vorpommern stammende Künstlerin ihre Karriere nach eigener Aussage eher zufällig: Sie hatte eine Freundin zum Vorsprechen an der Schauspielschule begleitet. Dort sei sie angenommen worden, ihre Freundin allerdings nicht. 1963 bekam sie bei der DDR-Filmfirma DEFA ihre erste Rolle, allerdings wurde der Film wegen des Todes des Regisseurs Slatan Dudow nicht fertiggestellt. Hauptsächlich arbeitete sie am Theater, zunächst in Altenburg, später in Dessau und Erfurt. Dabei übernahm sie populäre Hauptrollen, spielte die Polly in der "Dreigroschenoper" und die Ophelia im "Hamlet".

"Hatte ein gutes Leben"

Nach der Wende von 1989 verlegte sich Gregorek vor allem auf TV-Serienrollen, etwa in "Zappek" mit Uwe Kokisch oder "Mama ist unmöglich" an der Seite von Eberhard Esche. Sie war in Episodenauftritten auch in "Polizeiruf", "Der Bulle von Tölz" und "Pfarrer Braun" zu sehen. Übrigens brachte sie die Anekdote in Umlauf, sie habe gehofft, das Nonnen in "Um Himmels Willen" nicht groß geschminkt würden, was sich als "Irrtum" herausgestellt habe.

Ihre Eltern hätten sich "nicht sehr" für ihren Beruf interessiert, gestand Gregorek. Ihre Mutter sei nie zu Aufführungen gekommen, habe jedoch "Pakete geschickt". Verheiratet war die Schauspielerin nie: "Auch Einsamkeit lehrt etwas. Ich komme sehr gut mit mir allein zurecht. Ich hatte viele Jahre eine sehr glückliche Beziehung, einen Partner, der verstanden hat, was ich mache, was ich will und was ich nicht will. Dadurch hatte ich ein gutes Leben."