TV-Sender suspendiert Whoopi Goldberg wegen Holocaust-Aussagen

Der Sender ABC hat die Schauspielerin Whoopi Goldberg wegen ihrer Aussagen zum Holocaust von ihrer Arbeit bei der TV-Sendung "The View" suspendiert. Wegen Goldbergs "falscher und verletzender Kommentare" dürfe sie zwei Wochen nicht als Moderatorin der Sendung arbeiten, teilte die Präsidentin von ABC News, Kim Godwin, am Dienstag mit. "Whoopi hat sich zwar entschuldigt, aber ich habe sie gebeten, sich Zeit zu nehmen, um über die Auswirkungen ihrer Kommentare nachzudenken und zu lernen."

Goldberg hatte bei einer Diskussion in der Talk-Sendung am Montag gesagt, dass es beim Holocaust "nicht um Rasse" gegangen sei. Es sei "um die Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber einem anderen Menschen" gegangen. Als ihr in der betreffenden Sendung andere Teilnehmerinnen der Gesprächsrunde widersprachen und anführten, die Nationalsozialisten hätten aufgrund eines rassistischen Weltbildes Juden sowie Sinti und Roma verfolgt, sagte Goldberg, das seien "zwei Gruppen weißer Menschen". Der Begriff der "Rasse" führe am Thema vorbei.

Problematische Debatte in der "Critical Whiteness"-Forschung

Mit dieser Zuordnung von Juden als "Weiße" verwies Goldberg auf eine problematische Debatte innerhalb der "Critical Whiteness"-Forschung: Juden werden dort teilweise als "weiß" gelesen und damit der Täterseite zugeschlagen. Eine Trennlinie, die vor allem radikale Israelgegner gerne ziehen – in Verkennung der Fakten, da etwa viele Juden aus dem arabischen Raum stammen. Das mag auch ein Grund gewesen sein, warum Goldbergs Äußerungen auf so heftige Kritik trafen.

Stunden später entschuldigte sich Goldberg. Sie tat das auch in der Folge von "The View" am Dienstag. "Meine Worte haben so viele Menschen verärgert, was niemals meine Absicht war", sagte Goldberg.