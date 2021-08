TV-Premiere für das preisgekrönte Roadmovie "303"

Als die Biologiestudentin Jule (Mala Emde) feststellt, dass sie schwanger ist, macht sie sich mit ihrem alten Mercedes 303 Bus von Berlin nach Portugal auf, um dort ihren Freund Alex zu besuchen. Sie ist sich nicht sicher, ob sie von Alex ein Kind will. An der Tankstelle steht der Politikwissenschafts-Student Jan (Anton Spieker). Er möchte nach Spanien trampen, um dort seinen leiblichen Vater zu sehen, den er noch nie getroffen hat. Jule nimmt ihn mit. Ein bewegender Roadtrip, geprägt von Fernweh und dem Wunsch, irgendwo anzukommen.

Das preisgekrönte Roadmovie von Regisseur Hans Weingartner eröffnete 2018 die Sktion "Generation 14plus" bei den internationalen Filmfestspielen in Berlin. Im BR Fernsehen feiert der Film am 19. August 2021 seine TV-Premiere. Zusätzlich gibt es die dazugehörige sechsteilige Serie, aus der der Film entstand ab 20. August in der Mediathek zu sehen. Beides hat seinen ganz eigenen Reiz, wie Weingartner beschreibt: "Die Urfassung des Drehbuchs war 270 Seiten lang. Ich sah keinen Weg, das auf Spielfilmlänge zu kürzen und beschloss daher, alles erstmal so zu drehen wie es geschrieben stand. [...] Wer jetzt also das Material in seiner Urform sehen will, muss sich die Serie reinziehen, wer komprimiert die Essenz sehen will, der kann sich den Film anschauen."