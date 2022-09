Turamichele-Fest lockt Kinder auf Augsburgs Rathausplatz

Am Samstag und Sonntag ist der Perlachturm neben dem Augsburger Rathaus wieder Schauplatz eines Spektakels mit langer Tradition: Im untersten Fenster des Turms zeigt ein mechanisches Figurenspiel den Kampf des Heiligen Michael mit dem Teufel. Mit jedem Glockenschlag bringt die Heiligenfigur, der Turamichele, dem Teufel einen Stoß mit seiner Lanze bei.

Turamichele-Spektakel auch zum Namenstag des Heiligen Michael

Das Schauspiel am Perlachturm fasziniert alljährlich Hunderte Kinder, die jeweils zur vollen Stunde vom Rathausplatz in Augsburg aus zuschauen können und dazu laut die Schläge mitzählen. Auch am Namenstag des Heiligen Michael, dem 29. September, wird das Spektakel, der Kampf zwischen Gut und Böse, zu sehen sein.