Türkischer Psychorock mit Weltraumeffekt: So irre sind Altın Gün

Bassist Jasper Verhulst fing vor vier Jahren an, mit befreundeten Musikern seine Lieblingsmusik nachzuspielen: anatolischen Rock und psychedelischen türkischen Folk aus den 1960ern und 1970ern. Weil irgendwer die Songs auch singen sollte, suchte man per Kleinanzeige türkische Mitmusiker. Der Saz-Virtuose, Keyboarder und Sänger Erdinç Ecevit Yıldız und die Sängerin Merve Daşdemir meldeten sich und gehören seitdem fest zur Band. Damals entstand auch der Name, erzählt die Sängerin: "Altın Gün heißt goldener Tag. Unser Bassist hat das von Google übersetzen lassen und mich gefragt: Geht Altın Gün als Bandname? Klar, hab‘ ich gesagt, klingt toll!"

Was anfangs kaum auffiel, weil der Sound von Altın Gün so ungewöhnlich war, weil die Texte nur die türkische Diaspora in den Niederlanden verstand und weil nur Hardcore-Fans die alten Lieder aus der Blütezeit der türkischen Hippie-Ära kannten: Die Band spielte keinen einzigen eigenen Song, sie coverte nur. Bei Interviews stellte Sängerin Merve das immer wieder klar: "Wir komponieren nicht, wir arrangieren neu. Wir nehmen bekannte Songs aus den 60ern und 70ern und spielen sie dann auf unsere Weise."