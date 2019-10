Warum Erdogans Offensive das Kulturerbe Nordsyriens gefährdet

Nochmal zu dem archäologischen Wert – was erzählen denn diese Tells? Wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich mehr über die Alltagskultur der Menschen dort?

Genau. Entgegen gängiger Meinung versucht ein Archäologe nicht, Schätze zu finden. Wir versuchen, das vergangene Leben zu rekonstruieren durch winzig kleine Dinge, die wir finden - oft nur Scherben oder kleine Geräte. Wir versuchen nach und nach das Leben vor Tausenden von Jahren zu rekonstruieren und auf diese Weise bekommen wir Aufschluss darüber, wie die Leute damals lebten, aber auch, woher unser heutiges Know-how kommt. So banale Dinge wie Bierbrauen wurden in dieser Gegend der Welt erfunden. In Bayern hätten wir kein Oktoberfest, wenn es nicht in Mesopotamien erfunden worden wäre. Genauso Lesen und Schreiben. Die ersten Städte, die Verwaltung, all diese Kenntnis kommt aus dieser Gegend. Und wir wissen es nur, weil wir sehr, sehr vorsichtig diese Hügel ausgegraben haben in den letzten hundert Jahren. In dem Moment, wo diese Hügel zerstört werden, wird Weltwissen vernichtet – ohne dass es jemals erforscht wurde.

Fürchten Sie nicht nur die Panzer, die jetzt schon dort sind, sondern auch wieder ein Erstarken des IS? Denn durch den türkischen Einmarsch und den Abzug der amerikanischen Truppen könnte der IS wieder stärker werden, der ja schon Stätten wie Palmyra oder Mossul konsequent vernichtet hat.

Absolut. Und offensichtlich scheint es auch Taktik zu sein, dass der IS wieder erstarkt. Denn dieses Gefängnis in Ain Issa, das angegriffen wurde, liegt weit südlich der 30-Kilometer-Zone – aus dem nun Hunderte von IS-Kämpfern entkommen sind. Ich vermute das Allerallerschlimmste und denke, dass der IS massiv wiedererstarken wird. Und die werden sich zum einen natürlich an den Leuten rächen, die sie gefangen genommen haben und es wird wieder entsetzliche Massaker geben. Zum anderen werden sie weiterhin ihr Ziel verfolgen, jegliche Relikte der Kultur zu vernichten, Moscheen, heilige Gräber, antike Statuen, antike Städte – alles wird von diesen Barbaren zerstört. In diesem Gebiet – also in Rakkar zum Beispiel – gab es ja sehr lange überhaupt keine Schulen. Der Schulbesuch war für Kinder verboten. Sie wurden nur in einer völlig falschen Auslegung des Koran unterrichtet. Jetzt hatte sich diese Situation in Nord-Ost-Syrien durch die kurdische Selbstverwaltung wieder sehr gebessert. Die Menschen erhalten wieder Schulbildung – selbst Musik und Freude war ja verboten in diesem Gebiet. Und diese positive Entwicklung wird jetzt eben brutal zu Ende gebracht.

Ist denn eigentlich das Bewusstsein für den Schutz von Kulturgütern Teil diplomatischer Verhandlungen?

Ich hoffe es. Aber da die Unesco relativ unfähig meiner Ansicht nach ist – die müssten sich eigentlich um den Schutz kümmern, sie tun aber nichts –, bleibt es immer privaten NGOs vorbehalten, sich um diesen Schutz der Kulturgüter zu kümmern. Das geht natürlich einher mit unglaublichen menschlichen Risiken. Es gibt sehr, sehr viele Schützer, auch Mitarbeiter der antiken Verwaltungen – sowohl im Kurdengebiet als auch in den anderen Gebieten Syriens und Iraks –, die mit ihrem Leben bezahlt haben, dass sie versucht haben, diese Ruinen zu schützen.