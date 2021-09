Türkei: Schriftsteller Yavuz Ekinci droht lange Haftstrafe

Erneut gibt es in der Türkei einen Prozess gegen einen Intellektuellen des Landes: Dem kurdisch stämmigen Schriftsteller Yavuz Ekinci (42) droht dort eine mehrjährige Haftstrafe. Diesen Donnerstag beginnt in Istanbul die Verhandlung gegen ihn wegen angeblicher Terrorpropaganda. Die Anklage stützt sich dabei hauptsächlich auf mehrere Tweets und Retweets von Ekinci aus den Jahren 2013 und 2014.

In den Tweets hatte sich Ekinci mit den in der syrischen Stadt Kobanê lebenden Kurdinnen und Kurden solidarisiert, die dort im Bürgerkrieg massiven Menschenrechtsverletzungen und Terror durch den sogenannten Islamischen Staat ausgesetzt waren. Sie fallen zudem in eine Zeit, zu der sich die Türkei in einem nur kurz währenden Versöhnungsprozess mit den Kurden befand.

Prozess wegen Jahre zurückliegender Tweets

Nun also, nach Jahren, der Prozess gegen Ekinci: Der Zeitpunkt, zu dem er für lange zurückliegende Social-Media-Aktivitäten angeklagt werde, sende das Signal: "Früher oder später seid ihr alle dran", sagt die Autorin Mely Kiyak, die Ekinci persönlich gut kennt.

Ekinci wurde 1979 in Batman im Südosten der Türkei geboren und gehört zu den prominenten Schriftstellern in dem Land. Er hat zahlreiche Romane dort veröffentlicht und seine Werke wurde in mehrere Sprachen, darunter auch ins Deutsche, übersetzt. Im Verlag Antje Kunstmann erschien 2019 sein Roman "Die Tränen des Propheten". Der Verlag zeigte sich in einer Mitteilung äußerst beunruhigt: "Wir machen uns große Sorgen um unseren Autor, der sich in seinem herausragenden Werk stets für Versöhnung und den Zusammenhalt aller in der Türkei und ihren Nachbarstaaten lebenden Menschen einsetzte."

Ekinci sammelte kurdischsprachige Literatur

Ekinci zählt zu den wenigen kurdischsprachigen Autoren innerhalb der türkischen Literatur. Er stehe deswegen im Verdacht, nicht Teil der türkischen Kultur zu sein und, dass er in Opposition zum türkischen Staat stehe, sagt Mely Kiyak. "Das ist möglicherweise auch ein Grund, warum in der Türkei über diesen Fall nahezu fast gar nicht berichtet wird."

Eknici sammelte in der Vergangenheit kurdischsprachige Literatur in den angrenzenden Ländern Syrien, Iran und Irak und veröffentlichte diese als zweisprachige Ausgaben in der Türkei. Seine ausländischen Schriftstellerkollegen hätten sich gewundert, wie lange das noch gut gehe, berichtet Mely Kiyak. "Es ging eben nur bis heute gut."