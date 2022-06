"Türke" im Tennisclub: Polit-Komödie "Extrawurst" in München

Vereinschef Dr. Heribert Bräsemann (Gerhard Wittmann) will die Sache natürlich kurz und knapp abhandeln, bietet sogar an, einen ihm geschenkten Grill zur Verfügung zu stellen, doch so einfach ist die Sache nicht: Ist das nicht Diskriminierung, wenn Menschen mit Migrationshintergrund ihre Würste auf einem Behelfsgrill rösten, während die Deutschen daneben ein Luxusmodell nutzen? Und überhaupt: Soll Religion im Tennisclub überhaupt ein Thema sein? Und warum sollen Regeln geändert werden, die sich doch Jahrzehnte "bewährt" haben? Nehmen sich die "Türken" etwa eine Sonderrolle heraus, wo doch die Italiener in Deutschland auch nicht klagen?

"Das wird man ja noch sagen dürfen"

Furios führen die Mitwirkenden (Thomas Stegherr, Jörg Pauly, Heiko Rupprecht und Yael Hahn) vor, wie scheinbar lapidare Meinungsverschiedenheiten eskalieren. Der schnöselige Werbetexter ist gar nicht so liberal, der übereifrige zweite Vorsitzende fühlt sich als gläubiger deutscher Christ im eigenen Land verfolgt, der Chef vom Ganzen will die Situation permanent mit einem Witz entschärfen, die Frau fühlt sich für ihr Engagement missachtet und der "Türke" hat mit Erdogan so wenig zu tun, das allen der Mund offen steht, vor allem, als er über Anatolien schimpft.

Könnte heikel sein, denn nach jedem zweiten Satz droht "politischer" Applaus. Doch der kommt überraschend selten und milde. Rechte Sprüche gibt´s auch gar nicht, sondern lediglich solche, die als "rechte" missverstanden werden könnten oder aus Wut in die Welt geschossen werden. Alltag eben, wie er in Deutschland gang und gäbe ist: "Das wird man ja noch sagen dürfen!"

Großartig, wie Regisseur Michael von Au diese zwei Stunden am Laufen hält und das Tempo (und die "Zumutungen") stetig steigert. Am Ende darf das Publikum übrigens abstimmen, was den Grill betrifft, aber da ist der schon fast vergessen und andere Dinge sind viel wichtiger geworden.