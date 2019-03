Das neue Buch von Christoph Türcke heißt: "Digitale Gefolgschaft auf dem Weg in eine neue Stammesgesellschaft". Digitale Gefolgschaft! Ausgerechnet in der modernsten Technologie findet sich bei Ihnen das Archaische, das Rituelle, das Vormoderne, das Unterwerfungspotenzial und die Gefolgschaft. Wir unterwerfen uns, schreiben Sie, den großen Konzernen wie Google, indem wir dort nach Dingen suchen. Wir unterwerfen uns Facebook, einer Plattform auf der wir alles preisgeben. Und natürlich sind unsere Daten, unsere Datenprofile interessant für Wirtschaft und Staat. Wir werden degradiert zu Nutzern und Followern. Nun ist einer ihrer Befunde im Buch: Das World Wide Web ist zu unserem Lebensmittelpunkt geworden. Es ist einerseits eine globale Entwicklung, andererseits werden wir zu kleinen Stämmen, zu Clans. Das klingt jetzt erstmal für mich nach einem Widerspruch.

Türcke: Das Eine schließt das Andere nicht aus. Ich schlage vor, sich einmal folgendes Szenario zu überlegen: Nehmen Sie an, Facebook und Google stellen einmal für einen ganzen Tag oder für eine ganze Woche sämtliche ihrer Dienste ein, was Wikipedia am Donnerstag getan hat. Was wird die Folge sein? Weltweite Panikattacken, Schweißausbrüche, Herzrasen et cetera. Alles, was wir als Entzugserscheinungen kennen bei Leuten, bei denen man versucht, sie vom Heroin abzusetzen. Da haben wir es zu tun mit Suchtverhalten und Suchtverhalten ist Abhängigkeit. Das bedeutet "die große Gefolgschaft". Ich habe ja nur das vielgebrauchte Wort "Follower" ins Deutsche übersetzt. Die große Gefolgschaft eben, die suchtbasierte Gefolgschaft. Das ist eine der höchsten Formen von Abhängigkeit. Das kann man kaum mehr überbieten. Und nun ist es so, dass bei diesen großen Plattformen gewissermaßen im Handumdrehen, in sehr kurzer Zeit, Millionen beziehungsweise Milliarden von Leuten als Follower zusammenschwärmen.

Nicht zufällig redet man von der Schwarmintelligenz. Schwarm heißt: wo die Anderen hinziehen, da muss ich auch hin, denn sonst bin ich abgehängt. Sonst bin ich draußen. Sozial nicht mehr existent. Heute ist dieser Sog da und nicht wie das anfangs in den 1990er Jahren war, wo diese großen Plattformen erst mal nur Orientierung geschaffen haben. Google hat ebenfalls als Suchmaschine angefangen, in einem Internet-Dschungel in dem man ohne Suchmaschine überhaupt gar nicht mehr durchkam.

Sie schreiben in Ihrem Buch aber auch, dass man diesen Dschungel nicht beherrschen kann. Es wird im Netz niemals einen Herrscher geben.

Das vermute ich stark. Es gibt Teilbeherrschung, also man kann diesen und jenen Teil beherrschen und ihn überwachen. Aber nicht das Internet als Ganzes. Nun aber haben sich diese Suchmaschinen nicht nur als Orientierungshilfen herausgebildet, sondern zu einer ganzen Weltordnung. Also zum Beispiel die Google-Hierarchie. Die Google-Suche, das Ranking, das am meisten Gesuchte ist auch das Wichtigste. Ein Mechanismus, den Larry Page übrigens von seinem Informatik-Professor abgeguckt hat. Die Wissenschaftler haben nämlich immer geguckt: Wie oft werde ich bei Kollegen zitiert? Je mehr ich zitiert werde, desto wichtiger bin ich. Und das hat er auf die Suchmaschine übertragen. Und es kommt dazu: Der Suchende ist ja selber auch zugleich Zitierter und hebt das Zitierte auf eine neue Stufe, macht es wichtiger.

Damit haben die zugleich so etwas in Gang gesetzt wie eine neue Weltordnung: das Page-Ranking und den Like-Button bei Facebook. Die strukturieren nicht nur die digitale Welt, sondern sie führen auch zu einer neuen Vergesellschaftung. Diese Gesellschaftsform sind die Schwärme. Schwärme sind Riesendinger und natürlich global. Aber jeder hat seinen eigenen Schwarm. Die Tendenz geht dahin, dass sich die Plattformen auch mehr und mehr gegeneinander abschließen müssen. Alle versuchen ständig, ihre Follower bei sich zu halten und sehen, dass die ja auf der Plattform bleiben und nicht runtergehen. Und dazu werden ständig neue Dienste angeboten. Man ist längst dabei, große Verkehrslogistik, Gesundheitslogistik und Bildungslogistik zu entwickeln.

Das Ganze läuft darauf hinaus, dass man in gar nicht so langer Zeit eine ganze Lebenswelt geboten bekommt. Wie so ein riesiger Fanclub. Der Fanclub hat dann schon etwas mit einem Clan zu tun. Das sind dann ganze Lebenswelten und Versorgungseinheiten, womöglich auch noch mit einer eigenen Währung. Das Ganze wird dann umfassend organisiert: Sie bieten Gesundheitsversorgung bis hin zu täglichen Gebrauchsgegenständen et cetera. Dann hat man neue Riesenclans, in denen sowohl hochtechnologische Strukturen herrschen, als auch komplexe archaische Strukturen.