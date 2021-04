Tucherschloss-Ausstellung: Von Hundefressern und Zwiebeltretern

Auch wenn das Museum Tucherschloss aufgrund der Corona-Pandemie-Bestimmungen geschlossen ist, hat es zum 1. April eine Ausstellung eröffnet: "Von Hundefressern und Zwiebeltretern – Wie die Franken ihre Nachbarn nennen". Eine Ausstellung, die gerade in Zeiten von Corona für ein Lachen sorgen soll – und vielleicht kann man sie sich ja vornotieren, für die Zeit, in der die Museen in Nürnberg wieder öffnen dürfen:

Es lebe die Nachbarschaft

Das Museum im Nürnberger Tucherschloss wirft einen Blick auf die böse Seite der fränkischen Nachbarstadt-Beziehungen. Und wie es sich für "gute" Nachbarn gehört, hatte man auch das passende Schimpfwort parat, wenn man als Nürnberger über einen Fürther, Erlanger oder Ansbacher sprach – und natürlich auch umgekehrt. So wurden die Nürnberger gern als "Kahlfresser" bezeichnet, ihrerseits betitelten sie zum Beispiel die Erlanger als "Wasserpolacken".

Schimpfwort in Text und Bild

Warum und wieso es zu solchen Namen kam, das hat sich der Coburger Autor Martin Droschke näher angeschaut – sozusagen die Geschichte hinter dem Schimpfwort. Er hat sich gemeinsam mit der Ansbacher Künstlerin Kerstin Himmler aus einem reichen Fundus von mehr als 3.000 derartiger typisch fränkischer Verunglimpfungen die "prächtigsten Exemplare herausgegriffen", wie das Museum schreibt. Während Droschke die Texte zu den Schimpfworten liefert, begleitet Kerstin Himmler die Textbeiträge mit passenden geklebten Collagen.

Hoffnung auf Museums-Öffnung

Eine Auswahl dieser zum Teil originellen und aberwitzigen Unterstellungen präsentiert das Museum Tucherschloss im Foyer des Schlosses – und hofft dabei auf den Humor der Betrachtenden. Die Ausstellung soll mindestens bis 3. Juni 2021 gezeigt werden – in der Hoffnung, dass die 7-Tage-Corona-Inzidenzen in Nürnberg wieder früh genug so weit sinken, dass die Museen öffnen und Besucher und Besucherinnen sich an der Schimpfwort-Ausstellung erfreuen können.