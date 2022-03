"Tschüss, Russland": So prangert Putins Presse Künstler an

Gar nicht gut zu sprechen ist die russische Zeitung "Iswestija" auf den ukrainischen Sänger Andrei Danilko, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Verka Serduchka (46). Der Mann spielte in Comedy-Shows, die auch in Russland populär waren und sang 2007 beim ESC-Finale im finnischen Helsinki. Dort kam er mit seiner Hymne "Dancing Lasha Tumbai" auf den zweiten Platz. Das beeindruckt "Iswestija" aber gar nicht, wie jetzt dort zu lesen war: Der "Transvestit" habe damals deutlich hörbar "Tschüss, Russland" gesungen.

Und damit nicht genug: In "jüngerer Zeit" habe der Sänger den nationalistischen ukrainischen Politiker Stepan Bandera besungen, der 1959 vom KGB in München ermordet wurde. Er gilt den Russen wegen seiner Zusammenarbeit mit den Nazis als "Faschist", obwohl der Nationalist zeitweise als "Ehrenhäftling" im KZ Sachsenhausen saß. Tatsächlich soll Danilko in einer TV-Show vor ukrainischem Publikum ein Loblied auf Bandera angestimmt haben, woraufhin gefordert wurde, ihm die Einreise nach Russland zu verbieten, weil es dort schon "Idioten genug" gebe. Der Sänger antwortete: "Besser ein Idiot als ein Terrorist."

Aufruhr um 120 Gläser Marmelade

Zu denen, die sich nach Lesart der russischen Propaganda über die "Moral hinweggesetzt" und "ukrainische Nazis" unterstützt haben sollen, gehört auch die moldawische Sängerin Sofia Rotaru (74), eine Legende der russischen Popmusik. Die "alternde" Diva, so der uncharmante Vorwurf, habe "120 Gläser Marmelade aus eigenen Beständen" an ukrainische Soldaten übergeben und Gagen-Gelder in einen Fonds zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte gespendet. Außerdem soll sie sich geweigert haben, die Krim zu besuchen.

Musiker Zakhar May (52) wird "zur Last gelegt", dass er sich "zynisch" über den Absturz einer russischen Tu-154 geäußert und Russland das "Reich des Bösen" genannt habe: "Das Internet vergisst jedoch nichts!" Dem in Russland beliebten TV-Schauspieler Anatoly Paschinin (43) wird angekreidet, dass er für die Ukraine kämpft und einst bei einem Auftritt im Donbass gesagt haben soll: "Ich tue hier nicht meine Pflicht, ich errege hier Aufsehen."

Verärgerung über "Staffellauf der Generationen"

Und es wird immer bizarrer: Wolodymyr Talaschko (75), Held des russischen Kinos und berühmt mit einer Rolle als sowjetischer Oberleutnant im Weltkriegsfilm "Nur alte Männer gehen in die Schlacht" (1974) habe es nicht unter seiner Würde gefunden, in einem Werbespot aufzutreten, wo er als Opa und pensionierter General seinen Enkel segnet, der auf ukrainischer Seite zum Kampf aufbricht. Dazu habe Talaschko auch noch gesagt, er sei "froh, am Staffellauf der Generationen" mitzuwirken.

Rockmusiker Swjatoslaw Wakartschuk (46) ist wegen seiner "proeuropäischen Orientierung" unliebsam. Schauspieler und Zeichentrick-Synchronsprecher Bohdan Benjuk (64) habe im TV-Studio randaliert, als das ukrainische Fernsehen vor dem Maidan-Aufstand den Anschluss der Halbinsel Krim an Russland bejubelt habe. Rocker Oleg Skripka (57) wird gemaßregelt, weil er gesagt haben soll, Leute, die kein Ukrainisch lernen wollen, seien "Idioten mit niedrigem IQ".

Und Schauspielerin Ada Rohowzewa (84) muss sich vorführen lassen, weil sie den "Russischen Freundschaftsorden" nicht ausreichend schätzt und auf einen Benefizkonzert für den Donbass auftrat. Casting-Show-Held Ivan Dorn kommt schlecht weg, weil er bei russischen Firmen-Feiern 40.000 US-Dollar Honorar gefordert haben soll.