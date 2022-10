Tschechow musikalisch: Thom Luz wartet am Resi auf "Platonow"

Es beginnt mit einer schrecklichen Kakophonie und wird damit auch enden, so als wäre der Sound um uns herum eigentlich gar nicht auszuhalten und als bliebe jedem einzelnen nichts Anderes übrig, als in aller Vergeblichkeit dagegen anzutönen, einzeln oder im Chor.

Eine Symphonie des Aneinandervorbei

Einheit ist jedoch die Ausnahme, in Thom Luz Tschechow-Adaption "Warten auf Platonow". Meist redet man gegeneinander an oder aneinander vorbei, man will zueinander und verpasst sich doch, man ist gerade angekommen und will eigentlich schon wieder weg, immerhin ist man in einem dieser typischen tschechow'schen Sommerhäuser, die in Russland für das schönere Leben stehen, ohne dass sie diese Utopie je einlösen.

All das sind Motive, die sich durch das gesamte Werk des Menschenflüsterers Anton Tschechow ziehen, und so haben Thom Luz und sein Team Szenen und Fragmente oder manchmal auch nur Partikel aus den verschiedensten Stücken und Erzählungen unter dem Titel "Warten auf Platonow" zu einer Art Motiv-Potpourri zusammengefügt. Ganz dem Titel entsprechend taucht dieser Platonow allerdings nie auf, wird immer nur angekündigt oder erwartet, ohne je zu erscheinen.

Thom Luz verschränkt Tschechow mit Beckett

Das erinnert wohl nicht umsonst an "Warten auf Godot". Tatsächlich gilt Tschechow als einer der großen Vorläufer Becketts: das Leben also als Warten, als Wiederholung des ewig Gleichen und das Leben: als Vergeblichkeit.

"Ich möchte gerne noch einmal von vorne anfangen", heißt es im Stück einmal: "Ich bin nicht zufrieden, wie die Sache bisher gelaufen ist." Ob diese Einflussnahme überhaupt so möglich, dass stellt Thom Lutz mit seinem "Warten auf Platonow" auf sehr poetische Weise in Frage: ob der Mensch, so wie er eben von Tschechow beschrieben wird, überhaupt einen Handlungsspielraum in seinem Leben hat, oder jeweils nur ein einzelner Ton ist in einer Symphonie des großen Komponisten Natur.

Auf der Klaviatur der Bühne

Wie um das zu versinnbildlichen schickt Luz sein Ensemble, alle in Schwarz-Weiß gekleidet wie eine Klaviatur, auf ein frei im fast leeren Bühnenraum stehendes Treppengerüst: 18 Stufen rauf, kleine Ebene, 18 Stufen runter. Wobei sich diesen Stufen immer mal wieder in verschieden klingende Töne verwandeln lassen, jeder Schritt ein Ton.

Und so ist es die Musik, die dann doch zur Gemeinsamkeit führt, zu einem Zueinanderfinden und einem Miteinanderspielen. Was das harmonisch spielerische Ensemble zu wahren Meisterleistungen animiert. Vielleicht sind es nur kurze Augenblicke, Momente in all dem Aneinander vorbeireden, in all dem Sich-wegsehnen und nirgendwo ankommen, in all dem Missverstehen und einander nicht zuhören, aber sie versöhnen zumindest ein wenig mit all der Verlorenheit und Vergeblichkeit. Und so ist es diese feinfühlig subtile Ambivalenz, die "Warten auf Platonow" von Thom Luz seine besondere Qualität verleiht.