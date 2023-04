Tschechow ganz gegenwärtig: "Drei Schwestern in Moskau"

Drei Frauen in mattem Licht, eingesperrt in einem schwarzen Kubus hinter einer Glasscheibe. Die Körper: regungslos. Die Gesichter unter Plastikmasken: ausdruckslos wie die von Schaufensterpuppen. Ihre Lage: ausweglos. Im Sommer 2018 erschlugen und erstachen die Schwestern Krestina, Angelina und Maria Chatschaturjan ihren Vater. Über Jahre hatte er sie tyrannisiert, misshandelt und missbraucht.

Auch Olga, Mascha und Irina sind Schwestern. Anton Tschechows titelgebende "Drei Schwestern". Auch ihr Vater lebt nicht mehr. Gestorben, wohlgemerkt, nicht ermordet. Aber auch ihr Vater war bestimmend für ihr Leben. Wäre er, ein General, nicht einst in ein Garnisonskaff verlegt worden, Olga, Mascha und Irina müssten sich nicht andauernd zurücksehnen nach Moskau. Wo sie aber nur mit männlicher Hilfe hinkämen: Bruder Andrej müsste dort Professor werden oder Offiziere sie heiraten und mitnehmen.

Tschechows Schwestern und ein reales Verbrechen

Wo die Welt der Chatschaturjan-Schwestern düster und schwarz ist, ist die von Tschechows "Drei Schwestern" aller Provinztristesse zum Trotz licht und hell. Die Wände, die nur aus Flügeltüren bestehen, sind ebenso strahlend weiß wie die Kostüme: Rüschenkleider, in denen Olga, Mascha und Irina aussehen, als wären sie Konstantin Stanislawskis "Drei Schwestern"-Uraufführungs-Inszenierung von 1901 am Moskauer Künstlertheater entlaufen. Und so scheint es zunächst, als hätte Regisseur Andreas Merz Raykov (der nicht nur an deutschen Stadt- und Staatstheater gearbeitet, sondern bis vor Kurzem auch regelmäßig in Russland inszeniert hat) einen Klischee-Tschechow inszeniert. Komisch überdreht allerdings. Von Spieluhrklängen begleitet agiert das Ensemble streckenweise wie aufgezogen.

Das ist wirklich lustig, aber als sich der schwarze Schaukasten mit den Chatschaturjan-Schwestern aus dem Hintergrund nach vorne schiebt und die weißen Wände mit russischen Nachrichtenvideos bespielt werden, bricht das Grauen in die Groteske ein. Noch mal um einiges später schneit Asche auf die Bühne, während die ukrainische Schauspielerin Yuliia Yermakova den Monolog einer Frau vorträgt, die von russischen Soldaten vergewaltigt worden ist.

Drei Schwestern in einem patriarchalen System

Erklärtes Ziel von Andreas Merz Raykovs zupackender Inszenierung ist es, die "Strukturen von Macht und Gewalt in einem patriarchalen System kenntlich zu machen". Und tatsächlich: Der Zusammenhang, den die Inszenierung zwischen dem Fall Chatschaturjan und dem Ukraine-Krieg herstellt, leuchtet ein. Man muss sich Putins Invasion wohl als Vergewaltigung eines ganzen Landes vorstellen.

Tschechows "Drei Schwestern" indes fügen sich nicht gar so schlüssig ins Bild. Auch sie stecken zwar im patriarchalen System fest. Doch würde es bei ihnen reichen, wenn sie sich, bildlich wie buchstäblich, aus dem engen Korsett befreien könnten, das ihnen die Gesellschaft angelegt hat. Zwar auch keine Kleinigkeit. Und trotzdem: Kampf gegen Sexismus ist dann doch nicht dasselbe wie gegen sexuelle Gewalt. Klar gibt es da eine Verbindungslinie, aber Merz Raykov zieht eben nicht nur eine Linie, sondern scheint eine Gleichung aufmachen zu wollen, wenn er, erstens, die Chatschaturjan- und die Tschechow-Schwestern von denselben drei versierten Schauspielerinnen darstellen lässt (Natalie Hünig, Katja Sieder und Joane Reimann) und zweitens, diese mal mit schlagstockbewaffneten Moskauer Polizisten konfrontiert, mal in Pussy- Riot-Manier musikalisch auf den Punk-Protest-Putz hauen lässt.

Der russische Angriff auf die Ukraine als Vergewaltigung

"Drei Schwestern in Moskau" ist also nicht frei von Unschärfen. Aber das schmälert den Erfolg nur geringfügig. Entscheidend ist, dass Andreas Merz Raykov nicht einfach Tschechow-Business-as-usual bedient hat. Nicht, weil man Tschechow – Achtung! Russe! – per se nicht mehr spielen dürfte. Sondern weil es schlicht töricht wäre, so zu tun, als könnte man die derzeitigen Zustände in Russland bei der Beschäftigung mit diesem Klassiker einfach mal eben ausblenden. Die Augsburger Aufführung schafft einen Resonanzraum für die Gegenwart. Richtig so. Ist es doch schwer vorstellbar, dass der Sehnsuchtsseufzer der drei Schwestern "Nach Moskau! Nach Moskau!" bald wieder frei von Verstörung im Theater erklingen kann.