Tschaikowski "geht gar nicht": Debatte um russische Klassiker

Nori schrieb ironisch, in Italien gelte es inzwischen "als Fehler, Russe zu sein": "Was in der Ukraine passiert, ist eine schreckliche Sache, die mich zum Weinen bringt, aber diese Reaktionen sind lächerlich. Als ich diese E-Mail von der Universität gelesen habe, konnte ich es nicht glauben."

"Kenne mich mit ukrainischen Autoren nicht aus"

Dostojewski-Experte Nori verwies darauf, dass der Schriftsteller nicht nur wegen der Beteiligung an einem Aufstand gegen das Zaren-Regime zum Arbeitslager verurteilt wurde, sondern auch häufig Ärger mit der Zensur hatte: "Wir sollten mehr über Dostojewski oder Tolstoi sprechen, dem ersten, der gewaltfreie Bewegungen förderte und der außerdem von Gandhi sehr bewundert wurde. Eine Universität, die diesen Studiengang verbietet, ist einfach unglaublich!“

Von der Universität hieß es, Sinn der Maßnahme sei lediglich gewesen, auch "ukrainische Autoren" zu berücksichtigen. Dazu sagte Nori: "Ich teile nicht die Meinung, dass man, wenn man über einen russischen Autor spricht, auch über einen ukrainischen Autor sprechen sollte. Jeder hat seine eigenen Ideen, leider kenne ich mich persönlich mit den ukrainischen Autoren nicht aus." In einem weiteren Tweet verwies Nori darauf, dass der berühmte Autor Michail Bulgakow in Kiew geboren worden sei, aber stets in russischer Sprache gedichtet habe.

Nori wurde von anderen Universitäten eingeladen, seine Dostojewski-Vorlesung dort zu halten, von Pavia bis Siena. Der Dozent kündigte an, "in Kürze" an einem anderen Standort über den Klassiker zu sprechen. Studenten wehrten sich ebenfalls: "Dostojewski, eine Säule der Weltliteratur, kann nicht plötzlich ignoriert werden, nur weil er Russe ist."

Derweil tobt in Florenz eine Debatte darüber, ob eine Statue von Dostojewski im Cascine-Park nicht besser ins Depot befördert werden sollte. Ein "Kulturkampf", der teilweise sehr aggressiv geführt wird.