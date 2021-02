Trump-Fan: Rechtskonservativer Radio-Talker Rush Limbaugh tot

Noch im vergangenen Oktober hatte Rush Limbaugh den damaligen US-Präsidenten Donald J. Trump interviewt - geschlagene zwei Stunden. Kurz vor Schluss zeigte sich der Journalist geradezu hingerissen von seinem Gesprächspartner und bemerkte, mehr zu sich als zum Publikum: "Nicht ein einziges Mal wusste dieser Präsident nicht mehr weiter oder es fiel ihm nicht ein, was er sagen wollte." Wenig verwunderlich also, dass Beobachter das Ganze weniger als Interview denn als Plauderei bezeichneten und die beiden älteren Männer als "Dreamteam" ironisierten. Wes Geistes Kind Limbaugh war, konnte jeder hören: "Es ist gar nichts falsch an 'America first'. Wir sind die guten Kerle in der Welt. Trump wird gehasst und angefeindet dafür, dass er Amerika liebt."

Gleichzeitig hatte Limbaugh sich an Trumps Vorgänger Barack Obama abgearbeitet, den er als "Radikalen" kritisierte, der dafür verantwortlich gewesen sei, dass die "Wirtschaft im Belagerungszustand" und "zerstört" worden sei, wie der Talker in einem Interview mit dem rechtskonservativen Sender Fox-News behauptete. Obama habe die "Freiheit gestutzt, die Unabhängigkeit angegriffen" und das Wirtschaftswachstum ganz allein mit der "Erhöhung von Staatsausgaben und Kinkerlitzchen" zustande gebracht.

Bis zu 25 Millionen Hörer in der Woche

Dreißig Jahre talkte sich Limbaugh an die Spitze der rechtskonservativen Medienstars. Nach längerem Leiden ist er am heutigen Mittwoch einer Krebserkrankung erlegen, wie seine Frau Kathryn in seiner Radio-Sendung mitteilte. Der Moderator selbst hatte seine Erkrankung im Februar vergangenen Jahres öffentlich gemacht, nachdem er einige Tage Auszeit nehmen musste, um sich medizinisch behandeln zu lassen. Im selben Monat hatte er aus der Hand von Donald Trump die "Medal of Freedom" erhalten, den höchsten zivilen Orden, den die USA zu vergeben haben.

In seiner Wortwahl war Limbaugh niemals wählerisch: Unliebsame Frauen beschimpfte er als "Femi-Nazis", Obama 2008 als "Quoten-Kandidat". Das wollte ein rechtes Publikum offenkundig immer und immer wieder hören, denn Limbaugh war geschäftlich äußerst erfolgreich. 2008 machte er einen Vertrag mit Premiere Networks klar, der ihm über eine Laufzeit von acht Jahren 400 Millionen Dollar sicherte. Er soll zu Spitzenzeiten rund 25 Millionen Hörer in der Woche erreicht haben.

Selbst am jüngsten Wahltag in den Vereinigten Staaten, dem 3. November, stellte sich Limbaugh, schwer gezeichnet von seiner Krankheit und äußerst "dankbar", diesen Tag noch erleben zu dürfen, den Interviewern von Fox News und lobte Trump als Republikaner, der "am meisten für das Land" getan habe. Limbaugh hielt es für einen "Segen" mit ihm "zusammen gearbeitet" zu haben.

Gefragt nach seinem seelischen Zustand angesichts der tödlichen Krankheit, antwortete Limbaugh, das Leben sei kostbar, was viele im hektischen Alltag allerdings übersähen: "Wir sind Amerikaner, wir können also in das investieren, was immer uns glücklich macht, das steht in unserer Gründungsurkunde." In allem, was geschehe, gebe es ein Körnchen Gutes, wenn man nur danach suche.