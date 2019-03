Wieso "Trüberbrook" für Aufsehen in der Gamer-Szene sorgt

"Trüberbrook" hat schon im Vorfeld seiner Veröffentlichung in der Gamer-Szene und darüber hinaus für Gesprächsstoff gesorgt hat. In gleich vier Kategorien wurde das Game für den Deutschen Computerspielpreis nominiert: "Bestes Jugendspiel" „Beste Innovation“, "Bestes Deutsches Spiel", und "Beste Inszenierung". „Trüberbrook“ ist entwickelt worden von der Firma Jan Böhmermanns, der „bildundtonfabrik“, und mitdesignt hat dieses Mystery-Adventure-Game als Lead Artist Hans Böhme. Knut Cordsen hat mit Hans Böhme gesprochen.

Knut Cordsen: Erklären Sie uns bitte kurz, was ein Lead Artist macht.

Hans Böhme: Das sind in der Unterhaltungsindustrie und vor allem auch bei Computerspielen ein bisschen fließende Begriffe. Bei mir war das so, dass ich in den ganzen 3D-Workflows, die wir bei dem Spiel haben und auf die wir wahrscheinlich auch gleich nochmal zu sprechen kommen, mit beaufsichtigt habe, wie echte kleine Modelle in 3D-Modelle verwandelt werden. Ich habe 3D-Charakter gebaut, Figuren, die praktisch die Schauspieler in diesem Spiel sind, und war für alles zuständig, was mit diesen 3D-Figuren zu tun hat.

Herr Böhme, ich bin gebürtiger Kieler. In Kiel gibt es einen Stadtteil, dessen Name mich an den Titel Ihres Spiels erinnert: Düsternbrook. Ihr Spiel heißt „Trüberbrook“, klingt auch sehr norddeutsch. Hat Ihr Spiel irgendetwas mit Norddeutschland zu tun?

Ich glaube, daraus wurde ein bisschen Inspiration gezogen, aber "Trüberbrook" könnte theoretisch in vielen Teilen Deutschlands spielen, es wird auch absichtlich nicht explizit erwähnt, wo es denn spielt.

Der Autor, Designer und Regisseur des Ganzen, Florian Köhne, hat das Setting als "Twin Peaks im Teutoburger Wald" beschrieben.

Ja, Twin Peaks, die Serie von David Lynch, war eine große Inspiration für uns, und die wollten wir dann ins ländliche deutsche Setting übertragen.