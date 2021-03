Trotz Pandemie: Frankfurter Buchmesse soll stattfinden

Ab sofort können sich Verlage für die Teilnahme an der Frankfurter Buchmesse im kommenden Oktober anmelden. Mit "angepassten" Teilnahmebedingungen wie etwa großzügigen Stornomöglichkeiten und einem flexiblen Programm wollen die Veranstalter den Ausstellerinnen und Ausstellern die Entscheidung für einen Auftritt in Frankfurt trotz ungewisser Aussichten in der Pandemie erleichtern. Buchmesse-Geschäftsführer Juergen Boos betonte, dass die Branche Austausch und Sichtbarkeit mehr denn je brauche. "Die Frankfurter Buchmesse wird auch 2021 wieder ein wichtiger Ort der Begegnung sein – für die Buchbranche, für Autoren und Leserinnen", so Boos in einer Pressemitteilung: "Der Gesundheitsschutz für Aussteller und Besucher steht für uns immer an erster Stelle. Daher planen wir flexibel und können unser Konzept schnell den Anforderungen anpassen."

Mit breiteren Gängen in den Hallen, größeren Messeständen und einer vorherigen Registrierung aller Teilnehmer soll der Gesundheitsschutz gewährleistet werden. Die Anzahl der Messebesucher wird laut Veranstalter im Oktober von den dann aktuellen Pandemiebedingungen abhängen. Um die Besucherströme zu entzerren, soll die Messe außerdem bereits früher als üblich, nämlich ab Freitag, den 22. Oktober für das Publikum geöffnet sein.

Gastland ist in diesem Jahr Kanada, das mit über 300 Neuerscheinungen im laufenden Jahr an den Start geht.

Die 73. Frankfurter Buchmesse wird durch Mittel aus dem "NEUSTART KULTUR"-Programm der Bundesregierung gefördert: Diese Förderung wird an die ausstellenden Verlage weitergegeben, so dass diese mit deutlich günstigeren Standpreisen rechnen können.