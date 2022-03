Trotz Krieg: Russisch-ukrainisches Theaterkollektiv macht weiter

Das Nürnberger Theaterkollektiv ArtiSchocken ist eine freie Theatergruppe samt Verein, die seit vielen Jahren in Nürnberg aktiv ist - und ein Netzwerk zu Künstlerinnen und Künstlern nach Osteuropa aufgebaut hat. Putins Angriff auf die Ukraine wirft ganz besonders seine Schatten auf dieses Kollektiv. Denn die Ensemblemitglieder kommen neben Deutschland auch aus Russland und der Ukraine. Der Krieg ist für sie kein Grund, mit ihrer Arbeit aufzuhören. Eher im Gegenteil.

Seit zwei Jahren arbeitet das Ensemble an "Albas Haus"

Das Theaterkollektiv ist mit seiner jüngsten Arbeit mehrfach ins Stocken geraten. Erst hat die Corona-Pandemie vor zwei Jahren die Aufführungen von "Albas Haus" gestoppt, nun belasten der Ukraine-Krieg und seine Auswirkungen die Gruppe. Trotzdem soll am Freitag das Drama nach Federico Garcia Lorca in den Räumen zweier Dachgeschosswohnungen Premiere haben.

Schauspieler aus Russland, Ukraine und Deutschland

Bei den Proben und in den Pausen wird russisch, ukrainisch und deutsch gesprochen. Die Bühnensprache ist deutsch. Es ist ein bunter Sprachenmix, der immer wieder bei den Proben zu hören ist. ArtiSchocken ist eine Gruppe, in der Profis und Laien mitmachen. "Wir sind auf jeden Fall zu einem transkulturellen Kollektiv zusammengewachsen", sagt Varvara Imas. Als der Ukraine-Krieg losging, seien sie mitten in den Proben gewesen.

Gedanken bei Verwandten in der Ukraine

Julia Savchenko denkt fortwährend an ihre Freunde und Verwandten in der Ukraine. Die 32-Jährige kam für die Probenarbeit vier Tage vor Kriegsbeginn aus Charkiw nach Nürnberg. "Ich fühle mich schuldig, weil ich meinen Freunden nicht helfen kann", sagt Julia. Das Kollektiv hat lange Diskussionen geführt. Die zentrale Frage war: Sollen wir aufhören oder einfach weitermachen?

Theater als Therapie

Trotz des Schocks, der Trauer und der Sorgen beschlossen sie, nicht aufzugeben. Sie probten weiter. "Wenn wir es nicht gemacht hätten, dann hätte Putin gewonnen", sagt Michael Ziegler. Der SPD-Stadtrat stellt für die Inszenierung seine Wohnung zur Verfügung und spielt ebenfalls eine Rolle in "Albas Haus". Die Theaterarbeit ist wie eine Therapie, dieser Satz fällt immer wieder. An der ursprünglichen Fassung, die sie vor zwei Jahren erarbeitet hatten, haben sie Änderungen vorgenommen: Albas Haus ist nun ein Bunker.

Regisseurin ist eine Aktivistin aus Russland

Viktoria Naraxsa hat das Stück in Szene gesetzt. Es ist ihre dritte Arbeit mit dem ArtiSchocken-Verein. Naraxsa ist immer wieder in Nürnberg zu Gast, hat auch beim Global Art Festival mitgemacht. Die Künstlerin und Regisseurin aus Russland ist auch Aktivistin und saß wegen der Beteiligung an einer Demonstration in Moskau bereits im Gefängnis. Anschließend ging sie in Georgien ins Exil. Vor zehn Jahren habe sie bereits ihre Freunde vor Putin gewarnt, berichtet sie. Wenn die 32-Jährige auf das Thema Ukraine-Krieg zu sprechen kommt, wird sie laut und wütend.

Männer spielen Frauen, eine Frau die einzige Männerrolle

Die Aktivistin setzt sich für Schwule und Lesben, für queeres Leben in Russland ein. Auch das wurde in den vergangenen Jahren immer gefährlicher. In Deutschland könne sie frei sein, sagt Naraxsa. Ihr Stück in Anlehnung an das Drama "Bernarda Albas Haus" sei ein immersives Queer-Drama. Queer, weil beispielsweise Männer in Frauenrollen schlüpfen und eine Frau in die einzige Männerrolle. Immersiv, weil es keine richtige Bühne gibt, weil die 20 Zuschauerinnen und Zuschauer richtiggehend eintauchen können in die Handlung. Sie wandern zwischen den beiden benachbarten Wohnungen hin und her, schauen sich eine Szene mal im Badezimmer, mal im Wohnzimmer an.

Zwischen den Proben Kochen für Flüchtlinge

Die Beteiligten schlafen im Moment kaum, erzählt Viktoria Naraxsa. Weil sie sich neben den Proben auch noch um geflüchtete Menschen aus der Ukraine kümmern, zum Beispiel, indem sie für sie kochen. Wir machen mit unserer Arbeit die Welt ein klein wenig besser, sagt die Künstlerin. Auch Julia Savchenko aus Charkiw zeigt sich kämpferisch. Trotz der Sorgen um ihre Nächsten ist sie es, die im Gespräch Hoffnung macht. Nicht Schusswaffen seien ihr Mittel, für Frieden und Freiheit zu kämpfen, sagt Julia, sondern die Kunst. Und die habe ihre ganz eigene Kraft.