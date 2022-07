Trotz Kirchenkrise aktiv: 75 Jahre katholischer Jugendverband

Im kirchlichen Jugendzentrum "BaseOne" in der Nähe vom Münchner Ostbahnhof trifft man sich, spielt, singt, chillt und tanzt – wenn man katholisch ist und Lust auf Gemeinschaft hat.

Cool oder uncool? Der Abiturient Joschka Walser hat da so seine Erfahrungen. "Wenn ich erzähle, ich bin beim BDKJ, kommt meistens erstmal so: 'Okay, ich dachte, das machen nur komische Leute.'"

Selbstbewusstsein nötig, um zu kirchlichem Egagement zu stehen

Da braucht es Selbstbewusstsein. Wenn man den sechs jungen Frauen und Männern glaubt, kann man das hier lernen, und zwar auf andere Art und Weise als zum Beispiel in einem Sportverein.

Für den neu gewählten Landesvorsitzenden des BDKJ, Florian Hörlein, ist es gerade das Besondere beim BDKJ, dass das Engagement in der katholischen Jugend ganz ohne Leistungsdruck auskommt. "Was natürlich nicht heißen soll, dass in Sportverbänden immer nur Leistungsdruck vorherrscht. Aber aus dieser christlichen Tradition heraus, die wir in den katholischen Kinder- und Jugendverbänden pflegen, ist das ein Unterschied zu anderen Jugendverbänden."

Aktivsein zwischen Freundschaft und Politik

Der Anspruch ist höher als nur Kindern Gemeinschaft zu bieten und dabei keinen Druck aufzubauen. Im Idealfall sollen junge Menschen dazu bewegt werden, sich für eine gerechte und solidarische Welt einzusetzen. Sie lernen, kritische Fragen zu stellen und eigenständig zu handeln.

Sebastian von Arx, Student der Fahrzeugtechnik und aktives BDKJ-Mitglied, fasst es so zusammen: "Der BDKJ gibt Jugendlichen die Möglichkeit, sich in der Kirche einzubringen und aktiv zu arbeiten und auch wirklich Vernetzungsarbeit zu betreiben, über die Grenzen der eigenen Pfarrei hinaus. Jugendliche können politisch arbeiten und etwas bewegen in der Gesellschaft." Gleichzeitig lerne man beim BDKJ "Freunde fürs Leben" kennen, so von Arx.

Jugendarbeit behauptet sich gegenüber Amtskirche

Trotzdem macht die gegenwärtige Krise der katholischen Kirche nicht Halt vor ihren Jugendorganisationen. Junge Erwachsene, die dort aktiv sind, müssen sich kritische Fragen gefallen lassen, ob sie angesichts von massenhaftem sexuellem Missbrauch im richtigen Verein engagiert sind, zumal auch immer weniger Jugendliche kirchlich verwurzelt sind.

Sabrina Keller, Lehramtsstudentin, wird immer wieder mit den schweren Themen konfrontiert beim Kontakt mit Jugendlichen: "Aber sie begegnen mir auch mit großem Interesse. Und wenn ich dann erkläre, wofür wir stehen und wofür wir uns einsetzen, dann wird dieses uncoole Image ein Stück weit relativiert."

Zuweilen ändere sich im Gespräch sogar die Einstellung gegenüber der Amtskirche. Das mag dazu beigetragen haben, dass die kirchliche Hierarchie gelernt hat, ihre engagierte Jugend mehr zu würdigen, meint Anna Noweck, Professorin für Theologie in der Sozialen Arbeit an der Katholischen Stiftungshochschule München: "Das nehme ich wahr in einem Blick gerade der Amtskirche auch auf die Jugend, die stark ist in den Verbänden, wie dem BDKJ, gut organisiert ist und dort auch andere Modelle von Kirche lebt." Zum Beispiel werden in den Leitungspositionen Teams oder Doppelspitzen eingesetzt.

BDKJ-Polit-Programm: Wahlalter senken

Für die Kirche hat sich der BDKJ jedenfalls viel vorgenommen. Vor Ort heißt das, mit vielfältigen Angeboten die Pandemie-Folgen für Kinder und Jugendliche zu lindern. Politisch will sich der Verband für mehr Demokratie einsetzen und eine Absenkung des Wahlalters erreichen. So sollen mehr junge Menschen gleichberechtigt über ihre Zukunft mitbestimmen dürfen.