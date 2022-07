Sind trotz Kirchenaustritt Taufe und Trauung möglich?

Es kommt nicht täglich vor. Aber es passiert hin und wieder, dass Eltern ihr Kind taufen lassen wollen, obwohl sie beide – Vater und Mutter – aus der katholischen Kirche ausgetreten sind, berichtet Dekan David Theil, katholischer Pfarrer in München Schwabing.

Taufe grundsätzlich möglich, wenn Eltern nicht mehr in der Kirche sind

Kirchenrechtlich brauche es für die Taufe einen Elternteil, der zur Kirche dazu gehört, und wenn beide nicht mehr dazu gehören, dann brauche es einen Paten, der in der Kirche ist, erklärt Pfarrer Theil. Den finde man seiner Erfahrung nach auch immer. "Also ist es grundsätzlich möglich", fasst er zusammen. Er taufe das Kind auch gerne, gibt aber zu bedenken, "was das heißt, dass das Kind zu einer Kirche gehört, zu der man dann nicht mehr gehört".

Hochzeit in der Kirche: Geht es um den Ort oder den Segen?

Auch heiraten in Weiß, vor dem Altar, das wünschen sich manche nach dem Kirchenaustritt. Karsten Schaller ist evangelischer Pfarrer bei der Service-Stelle Segen. Vor rund zwei Jahren hat die bayerische Landeskirche dieses Angebot geschaffen, um Menschen zu beraten, die eine Hochzeit, Taufe oder Bestattung planen. "Also manchmal wenn die Leute mit Ansprüchen kommen, wir sind nicht mehr in der Kirche, aber wir wollen die super Hochzeitskirche, dann können wir nicht alle Wünsche erfüllen", sagt Pfarrer Schaller. Das wäre auch schwierig anderen Menschen zu vermitteln. "Manchmal ist es auch wichtig zu fragen, um was geht es ihnen - um den Segen oder nur um den Ort."

Den Segen Gottes verweigern will Karsten Schaller niemandem. Viele Angebote der Servicestelle richten sich deshalb nicht mehr nur gezielt an Kirchenmitglieder. Segen für Ruheständler, Schulanfänger und Singles zum Beispiel. Und auch auf katholischer Seite ist man heute viel offener als noch vor Jahren. Was aber nicht mit der gestiegenen Zahl der Ausgetretenen zu tun hat.

"Seit Papst Franziskus hat sich etwas Entscheidendes verändert. Wir haben keine Angst mehr. Und das war in den Vorgängerpontifikaten anders. Da wurde ja zur Denunziation geradezu aufgerufen. Und jeder hat sich bemüßigt gefühlt, nach Rom zu melden, wenn irgendetwas nicht rechtsgläubig ist." Pfarrer David Theil

Beim Begräbnis zwischen Wünschen der Trauernden und des Toten abwägen

Papst Franziskus habe ihn ermutigt, mit den Menschen gemeinsam zu schauen, was Sinn mache und was möglich sei, sagt Theil. Nicht nach Vorgaben und Richtlinien, sondern mit pastoraler Klugheit solle er als Seelsorger im Einzelfall entscheiden. Gerade bei Beerdigungen sei das wichtig, wenn Angehörige ein Begräbnis wünschen für einen Ausgetretenen. Da müsse man abwägen zwischen den Bedürfnissen der Trauernden und des Toten. "Wenn der irgendwo geäußert hat, ich trete aus der Kirche aus und möchte an meinem Grab keinen Vertreter der Amtskirche sehen, dann würde ich es nicht tun oder nicht in priesterlicher Kleidung tun", sagt Pfarrer Theil. Er setze sich nicht über den Willen des Verstorbenen hinweg.

Auch auf eines weist Pfarrer Theil hin: Die Dienste der Kirchen können nur gewährleistet werden durch die Solidargemeinschaft der Gläubigen - sprich in Deutschland durch die Kirchensteuerzahler. Messner, Organist, Pfarrer, Kirchenraum schmücken, all das kostet Geld. Auf diese Solidargemeinschaft greife man sehr selbstverständlich zurück, obwohl man sie aufgekündigt hat: "Das sage ich schon, nicht böse, aber um der anderen Willen, die treu ihre Kirchensteuer zahlen."

Keine Patenschaft für Ausgetretene

Was nach einem Kirchenaustritt allerdings nicht geht: Die Patenschaft für eine Taufe oder Konfirmation dürfen aus der Kirche Ausgetretene nicht übernehmen. Und wer vor dem Austritt ein Patenamt übernommen hat, kann das im kirchlichen Sinne nicht mehr erfüllen. Aber die besondere Beziehung zum Patenkind als Freund und Lebensbegleiter kann natürlich jeder weiter persönlich ausgestalten und pflegen.